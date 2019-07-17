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Kırşehir TSO, ödüllü tasarımla yeni logosunu arıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), kurumsal kimlik çalışmaları ile yeni logosunu arıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
Kırşehir TSO, ödüllü tasarımla yeni logosunu arıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), kurumsal kimlik çalışmaları ile yeni logosunu arıyor.


Yapılan yazılı açıklama ile ticari yönden etkin olan TSO’nun Milli Mücadelenin başladığı yıl olan 1914’de kurulduğu ve üyelerine aralıksız hizmet sunduğu ifade edildi.



Logo yarışmasına katılmak isteyenlerin oda web sitesini ziyaret ederek form doldurmasının zorunlu olduğunun ifadeedildiği açıklamada, “Kırşehir, Anadolu’daki en eski uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir kenttir. Aynı zamanda döneminin en ünlü ticaret güzergâhı olan İpek Yolu da Kesik Köprü üzerinden Kırşehir’den geçmektedir. Yapılan araştırmalarda, Kırşehir’e bağlı Kaman ilçesinden İpek Yolu’ndan daha da eski, 10.000 yıllık bir ticaret yolunun geçtiği keşfedilmiştir.



Kadim Anadolu geleneği Ahilikten beslenen Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, bir yandan da üyelerini çağdaş yönetim ilkeleriyle buluşturmak ve dünya ile entegre etmeyi hedeflemektedir. Genç ve dinamik bir ekiple yola çıkan kurum, üyelerinin günlük sorunlarını çözmek ve onları geleceğe taşımak için tükenmeyen bir enerji ile hizmet vermekten mutluluk duymaktadır. Bu kapsamda Kurumsal Kimlik Çalışmalarımız kapsamında “yeni logomuzu” arıyoruz.”denildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
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