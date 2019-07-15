Kırşehir protokolü hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitliği ziyaret etti

Kırşehir’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehir protokolü, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti.

Şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman dua etti. Şehir protokolü şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, yakınları ile bir süre sohbet etti.

Ziyarete Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, daire amirleri ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Hoca Ahmet Yesevi Caminde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için mevlit okutuldu. Vatandaşlara cami önünde çeşitli ikramlar yapıldı.