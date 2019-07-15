0553 313 94 23

Kırşehir protokolü hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitliği ziyaret etti

Kırşehir’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehir protokolü, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:58
Kırşehir protokolü hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitliği ziyaret etti

Kırşehir’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehir protokolü, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti.


Şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman dua etti. Şehir protokolü şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, yakınları ile bir süre sohbet etti.



Ziyarete Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, daire amirleri ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.



Şehitlik ziyaretinin ardından Hoca Ahmet Yesevi Caminde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için mevlit okutuldu. Vatandaşlara cami önünde çeşitli ikramlar yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA’dan Yılmaz’a görev
    1. UEFA’dan Yılmaz’a görev
    2. Keçiörengücü arma değiştirdi
    3. Sivas'taki trafik kazası güvenlik..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik..
    5. Ata, Ilıca’dan coşkuyla selamlanacak
    6. Hırvatistan'da Devlet Varlıkları..
    7. 15 Temmuz Şehitleri için Alaplı’da..
    8. Sivasspor'un Bolu kampı
    9. 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik..
    10. Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
    11. Stevia şekeri | Hiçbir zararı..
    12. TTB, TMMOB, EĞİTİM-SEN ve diğerleri;..
    13. Benzin ve motorin fiyatlarına zam kapıda
    14. Beşiktaş’ın maç programı belli oldu
    15. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    16. Soldado Granada ile sözleşme imzaladı
    17. Marmara’da haşere ile mücadele başladı
    18. Hindistan'da beyin iltihabı salgını
    19. 15 Temmuz şehitleri Danimarka’da anıldı
    20. AK Parti heyetinden Başkan Er ve..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”