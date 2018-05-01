Kırşehir OSB'de Yangın

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. İşletmesini özel sektörün yaptığı geri dönüşüm alanında işletme sahipleri ise, geri dönüşüm için getirilen malzemeleri yangın alanından kurtarmak için çaba gösterdi. Yangında binlerce liralık atık malzemenin olduğu tahmin edilirken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.







