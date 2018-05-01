Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kırşehir OSB'de Yangın

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

01 Mayıs 2018 Salı 18:15
Kırşehir OSB'de Yangın

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. İşletmesini özel sektörün yaptığı geri dönüşüm alanında işletme sahipleri ise, geri dönüşüm için getirilen malzemeleri yangın alanından kurtarmak için çaba gösterdi. Yangında binlerce liralık atık malzemenin olduğu tahmin edilirken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.




Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 18:15
  1. Kırşehir
  2. Polis Ekipleri
  3. Güvenlik Önlemi
  4. Geri Dönüşüm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzu kulağı anne sütünü artırıyor
    1. Kuzu kulağı anne sütünü artırıyor
    2. İran'dan Netanyahu'ya tehdit: Pişman..
    3. İran, İsrail'i tehdit etti: Karşılığı..
    4. Bitcoin yeniden düşüşe geçti
    5. Fatih Belediyesinin yeni Başkanı Hasan..
    6. Doğum çantanızı hazırladınız mı?
    7. Erdoğan Özbekistan'da Kur'an okudu
    8. İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: 86..
    9. Çamaşır yumuşatıcısı kullanıyorsanız
    10. Türkiye 1. sırada!
    11. İbrahim Tatlıses'ten AK Parti'ye ziyaret
    12. Kırşehir OSB'de Yangın
    13. Herkes merak ediyor! Diriliş..
    14. UAEA: ''İran'da nükleer faaliyetlere..
    15. Bebek mendilleri çocuğunuzda alerji..
    16. FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon!
    17. Fransa'da olaylı 1 Mayıs! Göstericiler..
    18. Yağmur duası ettikleri sırada yağış..
    19. Liseli gençler ilk kıblesiyle tanışıyor!
    20. Hollanda'dan rezalet karar! 'İslam..
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!