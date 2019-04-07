Kırşehir Emniyetinden ‘Yasa Dışı Bahis Oyunları’ uygulaması
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, ‘Yasa Dışı Bahis Oyunları’ uygulaması yaptı.07 Nisan 2019 Pazar 08:34
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, ‘Yasa Dışı Bahis Oyunları’ uygulaması yaptı.
Yapılan uygulamalarda 2 iş yerine 4207 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. 2 iş yerinde ise yaşı küçük çocuklara kağıt ve taş oyunları oynatıldığı gerekçesiyle inceleme yapıldı.
Kırşehir’de 653 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamaya 150 polis katıldı.35 iş yerinin denetimini yapan ekipler, toplamda 2 işyerine 4207 sayılı kanuna muhalefetten 1 ruhsata aykırı faaliyet gösterimi yapmaktan işlem yaptı.
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