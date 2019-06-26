Kırşehir Emniyetinden eğlence bilgilendirmesi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, yaz dönemleri ile birlikteeğlencenin dozunun aşmaması bilgilendirmesi yaptı.

Düğün, nişan, asker eğlencesi, asker uğurlaması gibikutlamalarda artış olması nedeniyle yapılan açıklamada ‘Mutluluğuna Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma’ sloganı kullanılıyor.

Anlık coşku ve sevinç duygusu ile toplumsal huzuru bozabilecek davranışların sergilenmemesin önüne geçmek adına yapılan açıklamada, “ Katılımcıların anlık sevinç ve coşku duygularıyla toplumun huzurunu bozabilecek davranışlar sergileyebileceği bu durumun trafik akışını etkileyebileceği gibi halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit ederek telafisi imkansız sonuçlara sebep olabileceği göz önünde bulundurularak genel güvenlik ve asayişin tesis edilmesi için farklı bir emniyet tedbiri alma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.”denildi.

Vatandaşın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için yapılan bilgilendirme şöyle;

“Nişan, Düğün ve benzeri kutlama yapacak vatandaşlarımız, kutlama tarihinden en az 48 saat önce Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek izin için gerekli başvuruyu yapacaktır.

Organizasyon sahiplerine izin verilirken organizasyonda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır.

Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir. Bu itibarla; kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda;

Ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu kapsamında ateşli silahların kullanımına ilişkin müeyyidelere uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılması ve adli cezaların verilmesi de mümkündür.”