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Kırşehir Belediyesi, barınak projesine destek oldu

Kırşehir Belediyesi özel bir okul öğrencileri tarafından başlatılan ’sokak hayvanları üşümesin’ projesine destek sundu.

05 Mart 2019 Salı 14:02
Kırşehir Belediyesi, barınak projesine destek oldu

Kırşehir Belediyesi özel bir okul öğrencileri tarafından başlatılan ’sokak hayvanları üşümesin’ projesine destek sundu.

 

Görsel Sanatlar Öğretmenleri tarafından 2018 -2019 eğitim öğretim yılı başında başlatılan ve hava sıcaklıklarının düşmesi ile hayata geçirilen sokak hayvanları üşümesin projesine ortaokul ve lise öğrencileri destek sundu. Öğrencilerin evlerinde bulunan atık maddelerden oluşturduğu barınaklar, Görsel Sanatlar Öğretmenleri Özüm Polat ve Fatma Özcan tarafından hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla ders kapsamına alınarak işlendi. Öğrenciler tarafından derste oluşturulan barınak evler, Kırşehir Belediyesi ile irtibata geçilerek sokak hayvanları için 14 mahallede gezilerek ihtiyaç duyulan yerlere yemleri ile birlikte konuldu. Oluşturulan barınak evlerin öğrencilerde toplumsal duyarlılık oluşması noktasında katkı sunacağını ifade eden Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatma Özcan; “Kedi ve kuşların barınak bulması için başlattığımız projeye öğrencilerimiz destek sundu. Öğrencilerimizin ilgisi bizleri de öğretmen olarak mutlu etti. Toplumsal projelerimiz verilen desteklerle artarak devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:02
  1. Kırşehir
  2. sanat

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