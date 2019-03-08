Kırşehir Adalet Sarayın’da kadınlar günü kutlaması yapıldı Kırşehir Adalet Sarayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Kırşehir Adalet Sarayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, adliyede görevli kadınlara karanfil takdim etti.

Cumhuriyet Savcısı Gümüş, programda yaptığı konuşmada, adliyede kadın personel çokluğuna vurgu yaparak, böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan ve katılımın yüksek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Programa, Başsavcı Gümüş’ün eşi Duygu Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Sabuncuoğlu’nun eşi hakim Aslıhan Sabuncuoğlu, kadın savcı ve hakimler, kadın personel ve İdari İşler Müdürü Halil Şimşek katıldı.

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