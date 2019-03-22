Kırsaldan şehre gelen 2 PKK’lı tutuklandı İstanbul, bölücü terör örgütü PKK/KCK‘ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, dağ kadrosundan kente gelen 2 örgüt üyesi yakalandı.

İstanbul, bölücü terör örgütü PKK/KCK‘ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, dağ kadrosundan kente gelen 2 örgüt üyesi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın kırsal kadrosuna katılan A.A. ve Ş.A. adlı 2 şüphelinin bir süre sonra İstanbul’a gelerek eylem arayışında olduğu istihbaratını aldı. Saklandıkları adresleri tespit edilen 2 PKK üyesinin yakalanması için 13 ve 14 Mart tarihinde peş peşe baskınlar düzenleyen polis ekipleri, A.A. ve Ş.A.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda ise eylem talimatı içerdiği öğrenilen çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlarla dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 PKK’lı, Terörle Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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