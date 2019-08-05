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Kırsaldaki hizmetler vatandaşı memnun ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Gözeller Mahallesinde yürütülen köy içi stabilize yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:44
Kırsaldaki hizmetler vatandaşı memnun ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Gözeller Mahallesinde yürütülen köy içi stabilize yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinleyen Başkan Kuş, yeşil alan talebi için anında düğmeye bastı. Mahallelerinde 25 yıldır çalışma görmediklerini ve Başkan Kuş’la birlikte hizmet görmeye başladıklarını belirten vatandaşlar, kendisine teşekkür etti.


Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan hızlı bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Eyyübiye’de merkez ve kırsal ayrımı yapmadan hizmetlere devam ediyoruz. Şu an itibari ile Yardımcı’ya bağlı Gözeller Mahallemizdeyiz. Mahallemizde köy içi yol yapım çalışmaları başladı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Köy ahalisi ile görüştük, çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. Bu memnuniyetleri bizleri ziyadesi ile sevindirdi ve mutlu etti. Eyyübiye’de yaşayan halkımız, hizmetlerin en güzeline layık. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Eyyübiye’li halkımıza hizmetlerin en güzeli bir bir gelecek. Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm hizmetleri hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar gerek başkan yardımcılarımız gerek birim müdürlerimiz ve gerekse personellerimiz bütün gayretleriyle hizmetleri sergiliyorlar. Ben bütün Eyyübiyeli halkım adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun“ dedi.


Yaklaşık 25 yıldır çalışma görmediklerini dile getiren İbrahim Çiftçi, Başkan Kuş’a teşekkür ederek, ”Biz 20 yıldır böyle güzel bir hizmet görmedik. Allah razı olsun Mehmet Kuş’tan. Sayesinde mahallemiz tertemiz oldu, yollarımız yapıldı. Yollarımız çok güzel oldu gerçekten çok teşekkür ederiz. Biz 25 ve 30 yıldır böyle bir hizmet görmedik. Hayatımızda ilk defa görüyoruz. İnanmıyorduk ta böyle olacağına, ama Allah sizlerden ve başkanımızdan razı olsun” şeklinde konuşurken vatandaşlar da,” Allah razı olsun belediye başkanımızdan 25 yıldır ilk defa böyle bir hizmet geliyor köyümüze. 25 yıldır ilk defa böyle bir hizmeti Mehmet Kuş başkanımızdan görüyoruz. Allah razı olsun kendisinden“ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:44
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