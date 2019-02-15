Kırsaldaki gençler ’Mobil Gençlik Merkezi’ ile tanışacak

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından "Her Yer Gençlik Merkezi" projesi kapsamında hayata geçirilecek olan Mobil Gençlik Merkezi’nin tanıtımı yapıldı.

Tanıtım toplantısında Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman Muğla’daki projelere değinerek ’Mobil Gençlik Merkezi’nin yapacak olduğu çalışmalara değindi.

Buna göre bir yıllık süre içinde 13 ilçede gerçekleştirilecek proje kapsamında oluşturulan Mobil Gençlik Merkezi’nde gönüllülük esasıyla 50 genç çalışacak. Temin edilen araç ve ekipmanlar ile gençler ilçelerde etkinlikler düzenleyecek.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan dezavantajlı gençleri hedef alan projeile hem mahallelerdeki gençler bir araya gelecek, hem de Spor Bakanlığı’nın kamp, gezi, topluluklar, akademi çalışmaları, yarışmalar gibi etkinliklerinden kırsalın haberi olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında oluşturulan kaynak ile Muğla’nın bütün ilçeleri 2 kez ziyaret edilecek. Bir yıl içinde toplam 26 etkinlik yapılması hedefleniyor.