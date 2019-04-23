Kırsalda refah seviyesi artıyor

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Harmanlı Mahalle yolunun asfaltlama çalışmaları hızla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kırsal mahallelerde ulaşım başta olmak üzere refah seviyesini yükseltecek çalışmaları bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Şehir merkezinde akıllı kavşak ve yol genişletme çalışmaları, planlanan ilave metro hatları ve köprülü kavşaklar ile ulaşım sorununa köklü çözümler üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe, 1058 mahallede de yol kalitesini artıracak çalışmaları hızla sürdürüyor. Kırsal mahallelerin en büyük beklentisi olan ulaşım ve alt yapımeselelerinın ortadan kaldırılması hedefiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesine bağlı Harmanlı Mahallesi yolundaki asfaltlama çalışmalarında da sona geldi. İzmir yolu üzerinden mahalleye bağlantının sağlandığı yaklaşık 3 kilometrelik yolun 1650 metrelik bölümünde çalışmalar tamamlanırken, kalan 1350 metrelik bölümdeki asfaltlama çalışmaları da hızla devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Harmanlı Mahallesi Muhtarı Erdem Çolak ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında Ulaşım Dairesi Başkanı Hakan Bebek’ten bilgi alan Başkan Aktaş, asfaltlama, alt yapı ve üst yapı olmak üzere 17 ilçede toplam 600 ayrı şantiyede çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjonktüre rağmen eldeki kaynakları en verimli şekilde kullanarak Bursa’nın 1058 mahallesine de hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Yol medeniyettir. Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda kırsal da dahim bütün mahallelerimizde sağlıklı yollarda ulaşımın sağlanması için canla başla çalışıyoruz. Bursa’mızın batıdaki gelişime açık ilçelerinden olan Karacabey’in Harmanlı Mahallesi’nde de yol asfaltlama çalışmalarımız devam ediyordu. Yolun 1650 metrelik bölümünü tamamdık, kalan bölümü de kısa zamanda tamamlayacağız. Yolların sağlıklı hale gelmesiyle kent merkezinde otursalar da halkımız köyleri ile irtibatlarını kesmeyecek, tatillerde, hafta sonlarında buralara gelip, kırsal mahallelerimizin de hareketlenmesini sağlayacak" dedi.

Harmanlı Mahalle Muhtarı Erdem Çolak da yol çalışmaları ile 1965 yılından beri 3 metre olan köprülerin 10 metreye çıkarıldığını hatırlatarak, bölgeye yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Başkan Aktaş, yoldaki inceleme çalışmalarını tamamladıktan sonra Muhtar Çolak’ın daveti üzerine Harmanlı Mahallesi meydanında vatandaşlarla buluştu. Burada da mahalleliye seslenen Başkan Aktaş, artık seçimlerin bittiğini ve canla, başla, gayretle koşturma döneminin başladığını vurguladı. Yeni dönemde yapılacak çalışmalarla tüm ilçelerin yeni güzellikler kazanacağını ifade eden Başkan Aktaş, "İnşallah Harmanlı yolunu da kısa sürede tamamlıyoruz. Birileri bu yoldan geçerken, ’Yapanlardan Allah razı olsun’ dese bizden bahtiyarı olmaz. Bir hayır duâsı bize yeter" diye konuştu.