Kırsalda rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sağlık ekipleri, rahatsızlanan bir hastaya ulaşabilmek için karda yaklaşık 4 kilometre yürüdü- İlk müdahalesi evinde yapılan hasta, belediye ekiplerinin 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde rahatsızlanan kadın, belediye ekiplerinin 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Bahçeobası Mahallesi'nde yaşayan şeker hastası Nazim Aktaş'ın (58) rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yola çıkan ekipler, mahalle yolu kardan kapalı olduğu için ilerleyemedi. Ambulansı bırakıp çantalarını alan sağlık ekipleri, 4 kilometre yürüyerek ulaştıkları Aktaş'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Göksun Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yolu açabildi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş'ın, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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