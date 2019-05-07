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Kırsala hizmet için Muhtarlık Müdürlüğü ve Üreten Çiftçiler Kooperatifi kuruldu

İnegöl Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında ‘Muhtarlık Müdürlüğü ve üreten çiftçiler kooperatifi’ kuruldu.

07 Mayıs 2019 Salı 09:54
Kırsala hizmet için Muhtarlık Müdürlüğü ve Üreten Çiftçiler Kooperatifi kuruldu

İnegöl Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında ‘Muhtarlık Müdürlüğü ve üreten çiftçiler kooperatifi’ kuruldu. Böylelikle kırsalda yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alması hedefleniyor.


İnegöl Belediyesi, Mayıs ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Pazartesi günü 14.30’da Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda; 21 gündem ve 3 takrir maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alper Taban, gündeme dair konulara değinerek; “Dolu dolu bir ramazan ayı geçireceğiz. Camilerimizde yoğunluklu bir program hazırladık. Ramazan ayı boyunca erzak dağıtımlarımız da devam edecek. Ramazanımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


Açılış konuşmasının ardından öncelikle İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen maddeler görüşüldü. Ardından plan ve bütçe komisyonundan gelen maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemin 17. maddesinde esnaflar hakkında yasaklar ve uygulama yönetmeliğinin yenilenmesi konusu masaya yatırılarak oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin 19. maddesinde yer alan Kırsal Hizmet Müdürlüğünün kapatılarak yerine Muhtarlıklar Müdürlüğünün kurulması görüşüldü. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Taban, “Muhtarlık müdürlüğü bünyesinde tüm kırsal hizmetleri yerine getirmek istiyoruz. Böylelikle Kırsal Hizmet Müdürlüğü yerine Muhtarlıklar Müdürlüğümüzü hizmete alacağız” dedi. Konu oy birliği ile kabul edildi.


Gündemin 20. maddesinde Etüt-Proje Müdürlüğü ve Emlak İstimlak müdürlüklerinin kapatılarak, yerlerine Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kurulması konusu da oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin ardından meclis, takrir maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. S.S. İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden İnegöl Belediyesine hisse verilmesi konusu görüşüldü. Söz alan AK Partili Üye Selahattin Külcü, “Bu konuyu bir yıldır çalışıyorduk. 41 üyemiz var. Kuruluşumuz tamamlandı. 14 Mayıs’ta İPARD’dan destek alacağız” dedi. Konu oybirliği ile kabul edildi.


İYİ Partili üye İsmail Karaman, İnegöl Belediye binası girişindeki tabelaya T.C ifadesinin konulmasını istedi. Takrir olarak getirilen madde hakkında söz alan AK Partili üye Ahmet Kara, “İnegöl Belediyesi evraklarında da yazıyor. Bu konuyla alakalı bilgimiz yok. Bir araştıralım” dedi. Konunun araştırılması için Çevre Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 09:54
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