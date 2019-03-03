Kırsala 98 milyon avroluk yeni destek projesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" başlattıklarını belirterek, "Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için üreticilerimize yüzde 70-100 oranında hibe desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 2023 hedeflerine de katkıda bulunacak "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi"nin hayata geçirileceğini bildirdi.

2019-2026 yıllarını kapsayacak projenin iki aşamadan oluşacağına işaret eden Pakdemirli, ilk aşamada Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın dezavantajlı bölgelerindeki 45 ilçe ve 2 bin 162 köyün kapsamda yer alacağını aktardı. Pakdemirli, projeyle 30 bin haneye ulaşılmasının öngörüldüğüne dikkati çekerek, "İlk aşamanın bütçesi 52,5 milyon avro olarak belirlendi." bilgisini paylaştı.

- Kırsalda cazibe merkezleri oluşturulacak

Projeyle dar gelirli ve alternatif gelir imkanı olmayan tarım işletmelerinin gelişiminin destekleneceğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Üretimden pazarlamaya kadar bir değer zinciri oluşturulacak, kümelenme yaklaşımı benimsenecek. Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için üreticilerimize yüzde 70-100 oranında hibe desteği vereceğiz. Projeyle küçük üreticilerimiz, çiftçi örgütlerimiz, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin kalkındırılması sağlanacak. Tarımsal altyapı ve kamu yatırımlarıyla bu bölgelerimiz kırsalda cazibe merkezleri haline dönüştürülecek."

- İkinci aşamaya 2 il daha katılacak

Projenin ikinci aşamasına Çankırı ve Kahramanmaraş'ın da dahil edilerek toplam bütçenin 98 milyon avroya çıkarılacağını belirten Pakdemirli, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi"nin detaylarının 5 Mart'ta Ankara'da yapılacak açılış toplantısıyla duyurulacağını da kaydetti.