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Kırsal mahalleler yüzyılın bakımında

Kayseri Talas Belediyesince ’Belediye Mahallemizde’ sloganıyla gerçekleştirilen çalışma, en uzak mahalle olan Çömlekçi Mahallesinde başladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
Kırsal mahalleler yüzyılın bakımında

Kayseri Talas Belediyesince ’Belediye Mahallemizde’ sloganıyla gerçekleştirilen çalışma, en uzak mahalle olan Çömlekçi Mahallesinde başladı. Bütün birimlerin katılımıyla başlayan çalışmada 3 gün boyunca tüm mahallenin bütün ihtiyaçları karşılanacak.


Talas Belediyesi tarafından başlatılan ’Hizmet Çıkarması’ 36 kilometre ile en uzak mahalle olan Çömlekçi Mahallesinde başlatıldı. AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve beraberindekiler davul, zurna ve mahalle halkı tarafından alkışlarla karşılandı. Burada konuşma yapan Köy Muhtarı Şaban Yılmaz, “Burada devletin ve milletin var olduğunu hatırlattığınız için teşekkürlerimi sunarım. Burada vereceğiniz hizmetten hiçbir şüphemiz yoktur, köy halkı da sizlerden memnundur. Başkanımızdan milletvekillerimizden herkes minnettardır” dedi. Programa katılan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise yapılacak hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak; “Sizler belediye başkanlarını seçtiniz, bizlere hizmet etsin diye. Belediye başkanlarımız 5 yıl süreyle bu hizmetlerini sürdürürse Allah izin verirse yeniden seçersiniz, hizmet yapmazlarsa değiştirirsiniz. Demokrasinin güzelliği bu. Bu manada belediye başkanlarımızın köylerde yaptığı her hizmette yanlarında olacağız. Bize ve tüm meslektaşlarıma düşen yapılan bu hizmetleri bütün Kayseri kamuoyuna ulaştırmaktır” ifadelerini kullandı.



"Hizmetler hepimize hayırlı olsun"


Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kamyon, kepçe, greyder, traktör gibi yaklaşık 30 iş makinesi ile 150 işçinin katıldığı ve her bir mahallede 3 gün sürecek olan ’hizmet çıkarması’ çalışmasının bütün kırsal mahallelerde devam edeceğini söyledi. Başkan Yalçın, "Elhamdülillah milletvekillerimiz, belediye başkanımız, gazetecilerimiz, komutanımız ve ilaveten bütün yönetici takımıyla her kuruluş burada, sizin ayağınızda. Size hizmet etmek üzere bu heyecanla burada olan herkese teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Seçimlerden önce 3 aylık dönemde her kırsal mahallemize en az 2 defa geldik. Eksikleri, noksanları tespit ettik. Tabi insanların ihtiyaçları bitmez. Bunları tespit ettikten sonra, seçimden sonra bir kere daha geldik. Buradaki huzuru, muhabbeti görünce aklımızdan çıkmadı ve ödüllendirelim diye bu hizmeti buradan başlattık. Muhtarımız ikide bir belediyeye gelip bir gün çöp arabası, bir gün çöp konteyneri, öbür gün mezarlığın bahçesi, asfalt, kaldırım demesin. Hep beraber girelim; elektrik şirketi, otobüs işletmesi işi bitirelim. 3 gün sürer bu; ‘Hadi Allah’a ısmarladık, güle güle kullanın’ diyelim. Yapılan hizmetler hepimize hayırlı olsun. Bu milletin parasıyla yapılıyor ama önemli olan organize olabilmek" diye konuştu.


Fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri, ulaşım hizmetleri gibi belediyenin bütün birimlerinin yer aldığı çalışmada ayrıca büyükşehir belediyesi, elektrik ve su, ulaşım gibi altyapı çalışmalarının gerçekleştirileceği çalışması kırsal 17 mahallede yapılacak.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
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