Kırsal Mahalle Buluşmalarının üçüncüsü Darısekisi’nde yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki üretim ve kültürel değerlerin korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ‘Kırsal Mahalle Buluşmaları’nın üçüncüsü Darısekisi yaylasında yapıldı.

Üretici kadınlara destek olmak, kent merkezinde ve kırsalda yaşayan vatandaşların kaynaşması ve kültürlerini paylaşmaları amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilen Kırsal Mahalle Buluşmaları çerçevesinde her hafta farklı mahallelere düzenlenen geziler sayesinde mahallelerde yaşayan üreticiler, ürünlerini tanıtma ve satma imkanı bulurken, üretici kadınlar ev ekonomisine de katkı sağlayabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kırsal kesimde yaşayan kadınlara mali kaynak oluşturmak amacıyla düzenlenen buluşmalar kapsamında ürünleri çıkmış olan mahallelere gidiliyor ve muhtarlarla işbirliği halinde çalışılıyor. Kırsalda yaşayan kadınlar, ticaret ile tanışırken, kültürel bir alışveriş de sağlanmış oluyor.

Kırsal Mahalle Buluşmalarının üçüncüsü, bu kez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi’nde insanları bir araya getirdi. Düzenlenen geziye, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Eşi Meral Seçer de katıldı. Yaylanın serin ve güzel havasını yaşamak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen otobüs seferi ile yaylaya gitti.

“Kadınlarımız çok mutlu”

Meral Seçer, Darısekisi’nde yaşayan kadınların ürettikleri organik ürünleri ve yerel lezzetleri tadarken, kadınların el emeği göz nuru dokuma ürünleri inceledi. Kadınların kırsal mahalle buluşmalarından çok memnun olduklarını ifade eden Meral Seçer, “Burada köylü kadınlarımız ile kentli kadınlarımızı buluşturup, onların kaynaşmasını, birbirlerini anlamalarını sağlamayı ve dostluklarını artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra köylerimizdeki kadınlarımızın ürettikleri yerel el işleri ürünlerin şehirli kadınlarımız tarafından tanınması ve onlara ekonomik katkıda bulunması maksadıyla bu gezileri düzenledik. Çok da güzel oluyor. Kadınlarımız çok mutlu. Bunların devamlılığını istiyorlar. İnşallah bundan sonra daha etkin ve güzel geziler yapacağız” dedi.

Basın ve sosyal medya aracılığıyla kırsal mahalle buluşmalarının duyurularını yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirten Seçer, “Sadece Mersin merkez değil, tüm ilçelerimizin mahallelerinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz bu gezileri. Darısekisi çok harika bir coğrafyaya sahip. Kadınlarımız dokuma yapıyorlar, el işleri yapıyorlar. Harikalar ve bunun gibi başka özelliklere sahip mahallelerimiz de var. Tüm alanları gezmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.