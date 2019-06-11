0553 313 94 23

Kırsal Mahalle Buluşmalarının 3’üncüsü Darısekisi’nde yapılacak

Üretici köy kadınlarına destek olmak, kentli vatandaşla kırsalda yaşayan vatandaşların, çocukların kaynaşması ve kültürlerini paylaşmaları amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın-Çocuk Çalışma Ekibi tarafından gerçekleştirilen Kırsal Mahalle Buluşmaları’nın üçüncü ayağı Toroslar Darısekisi Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

11 Haziran 2019 Salı 17:06
Kırsal Mahalle Buluşmalarının 3’üncüsü Darısekisi’nde yapılacak

Üretici köy kadınlarına destek olmak, kentli vatandaşla kırsalda yaşayan vatandaşların, çocukların kaynaşması ve kültürlerini paylaşmaları amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın-Çocuk Çalışma Ekibi tarafından gerçekleştirilen Kırsal Mahalle Buluşmaları’nın üçüncü ayağı Toroslar Darısekisi Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.


Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından köylerdeki üretim ve kültürel değerlerin korunması, desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen ‘Kırsal Mahalle Buluşmaları’ devam ediyor. Bu buluşmaların üçüncüsü Mersin’in en güzel yaylalarından biri olan Darısekisi’nde gerçekleştirilecek. 13 Haziran Perşembe günü yapılacak olan Darısekisi gezisine katılmak, yaylanın serin ve güzel havasını yaşamak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek otobüs seferleri ile yaylaya gidebilecek.



Vatandaşlar için 5 farklı noktadan otobüs hareket edecek


Darısekisi Mahallesi buluşmasına katılmak isteyen vatandaşlar için merkezde 5 farklı noktadan otobüs kaldırılacak. Geziye katılmak isteyen vatandaşlar Mezitli eski belediye binası önünden ve Tarsus Kültür Merkezi önünden sabah saat 8.45’te, Forum AVM bağlantı köprüsü altından ve Toroslar Belediyesi önünden saat 09.00’da ve Cumhuriyet Meydanı’ndan saat 09.15’te kalkacak otobüslerle ulaşım sağlayabilecekler.



Ön kayıt zorunlu


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katılım sayısı sınırlı olduğu için gezide yer almak isteyen vatandaşların ön kayıt yaptırması gerekiyor. Kırsal Mahalle Buluşmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 320 17 70 (dahili 2003) numaralı telefondan ön kayıt yaptırabilecekler.


Her hafta farklı köylere düzenlenen geziler sayesinde mahallelerde yaşayan üreticilerde ürettikleri ürünleri tanıtma ve satma imkânı bulabiliyor. Geziler sayesinde üreticiler destekleniyor, üretici kadınlar ev ekonomisine katkı sağlayabiliyor ve merkezden katılım sağlayan vatandaşlar kırsalda yaşayan vatandaşlarla kaynaşma imkanı bulabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:06
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım'dan miting iddialarına cevap!
    1. Binali Yıldırım'dan miting iddialarına..
    2. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    3. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    4. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    5. “İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres..
    6. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon..
    7. Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber..
    8. Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş..
    9. Afganistan'da mahkumlar serbest..
    10. Hayıt / iffet otu nedir? Kadın..
    11. Edirne'de 123 düzensiz göçmen..
    12. BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet..
    13. Tüketici Başvuru Merkezi’nden imar..
    14. TBMM Başkan Vekili Bilgiç Azerbaycan’da
    15. Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları..
    16. Ürdün İsrail'i "Aksa'daki..
    17. Vali Okay Memiş, “İlim, fen ve..
    18. Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde..
    19. Ordu mor-beyaz
    20. "Şu anda büyük miting programımız yok"
    21. Sıcak hava dalgası Arap ülkelerinde..
    22. Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi
    23. ’Basketbol Aracılığı ile Fırsat..
    24. Taş büyüklüğünde dolu yağdı,..
    25. Otomobil takla attı: 2 yaralı
    26. Marmaris’te turistler yağmura..
    27. Çocuklarda kaşıntı, keratokonus..
    28. Sağlık-Sen’den görevde yükselme sınav..
    29. Kaş’ta 21 kaçak göçmen yakalandı
    30. Suudi akademisyenden Erdoğan hakkında..
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!