Kırsal Mahalle Buluşmalarının 3’üncüsü Darısekisi’nde yapılacak

Üretici köy kadınlarına destek olmak, kentli vatandaşla kırsalda yaşayan vatandaşların, çocukların kaynaşması ve kültürlerini paylaşmaları amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın-Çocuk Çalışma Ekibi tarafından gerçekleştirilen Kırsal Mahalle Buluşmaları’nın üçüncü ayağı Toroslar Darısekisi Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından köylerdeki üretim ve kültürel değerlerin korunması, desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen ‘Kırsal Mahalle Buluşmaları’ devam ediyor. Bu buluşmaların üçüncüsü Mersin’in en güzel yaylalarından biri olan Darısekisi’nde gerçekleştirilecek. 13 Haziran Perşembe günü yapılacak olan Darısekisi gezisine katılmak, yaylanın serin ve güzel havasını yaşamak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek otobüs seferleri ile yaylaya gidebilecek.

Vatandaşlar için 5 farklı noktadan otobüs hareket edecek

Darısekisi Mahallesi buluşmasına katılmak isteyen vatandaşlar için merkezde 5 farklı noktadan otobüs kaldırılacak. Geziye katılmak isteyen vatandaşlar Mezitli eski belediye binası önünden ve Tarsus Kültür Merkezi önünden sabah saat 8.45’te, Forum AVM bağlantı köprüsü altından ve Toroslar Belediyesi önünden saat 09.00’da ve Cumhuriyet Meydanı’ndan saat 09.15’te kalkacak otobüslerle ulaşım sağlayabilecekler.

Ön kayıt zorunlu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katılım sayısı sınırlı olduğu için gezide yer almak isteyen vatandaşların ön kayıt yaptırması gerekiyor. Kırsal Mahalle Buluşmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 320 17 70 (dahili 2003) numaralı telefondan ön kayıt yaptırabilecekler.

Her hafta farklı köylere düzenlenen geziler sayesinde mahallelerde yaşayan üreticilerde ürettikleri ürünleri tanıtma ve satma imkânı bulabiliyor. Geziler sayesinde üreticiler destekleniyor, üretici kadınlar ev ekonomisine katkı sağlayabiliyor ve merkezden katılım sağlayan vatandaşlar kırsalda yaşayan vatandaşlarla kaynaşma imkanı bulabiliyor.