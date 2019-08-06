Kırsal Mahalle Buluşmalarında Tarsus’un tarihine yolculuk yaptılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubunun düzenlediği Kırsal Mahalle Buluşmalarının 6‘ncısı Tarsus’un tarihi mekanlarında gerçekleştirildi. 2 bin yıllık Antik Roma Yolu’nda tarihi İpek Yolu’nu adımlayan katılımcılar, 200 yıllık Sağlıklı Mahallesinde yöresel ürünlerin tadına bakma fırsatını buldu.

Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması ve unutulmaya yüz tutmuş el emeği ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen Kırsal Mahalle Buluşmalarının son durağı Tarsus oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer’in de katıldığı buluşmada, katılımcılar Tarsus’un tarihi mekanlarını gezdi.

Tarihi değerleri ile dikkat çeken Tarsus’un 2 bin yıllık Roma Yolu’nda başlayan Kırsal Mahalle Buluşması, İpek Yolu gezintisinin ardından Göçer Yörükleri tarafından 200 yıl önce kurulan Sağlıklı Mahallesinde devam etti. Sağlıklı Mahallesinde bölge sakinleri tarafından sunulan yöresel sıkma-ayran ikramının ardından ünlü Tarsus Beyazı cinsi üzümleri tadan misafirler, maya inciri ve dikenli incir de yedi. Daha sonra Mersin ve Tarsus’un içme suyu ve elektrik ihtiyacını karşılayan Tarsus Barajı Gölü’ne giden misafirler, gölün eşsiz manzarasında fotoğraf çektirdi.

“Mutlulukları bize yol gösterici oldu”

Antik Roma Yolu’nda tarihi İpek Yolu’nu turlayan misafirlere eşlik eden Meral Seçer, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Kırsal Mahalle Buluşmalarının önemini vurguladı. Bu buluşmalarla hem kadınların sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak mutlu olmalarına imkan verdiklerini hem de Mersin’in tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak için önemli bir fırsat yakaladıklarını belirten Seçer, “Şimdi tarihi Roma Yolu’ndayız. Akdeniz’i Anadolu’ya bağlayan İpek Yolu’nun, ticaret yolunun pek çok medeniyetin geçtiği kapı olduğunu biliyoruz ve bu taşların üzerinde dolaşmak kadınlarımızın da çok hoşuna gitti. Sonuçta bu gibi yerlere özel olarak bir program yapamıyorsunuz. Tarihimizi hissetmek, Mersinimizin tarihi varlığında neler olduğunu bilmek kadınlarımızı da çok memnun etti. Onların mutluluğu bizim gezilerimizin doğruluğu konusunda bize yol gösterici oldu. Demek ki, tarihi ve kültürel yerlerimize daha çok önem vereceğiz ve Mersin’deki kadınlarımızı buralara götüreceğiz, onların da bu güzel yerleri tanımalarını sağlayacağız. Onlar vasıtasıyla da bizler bu değerleri Mersin ve ülkemize duyurmak istiyoruz” dedi.

Her etkinliğin bir öncekinden daha da güzel olduğunu belirten misafirlerden Sevgi Gökelma ise “Bu gerçekleştirilen etkinlik kesinlikle çok güzel, çok memnunum, sık sık da yapılıyor. Bu etkinlik sayesinde görmediğimiz yerleri görme imkanımız oluyor. Daha önce de Kırsal Mahalle Buluşmalarına katıldım. Bu katıldığım 4’üncü buluşma ve katılmaya devam edeceğim, çünkü her oluşturulan etkinlik bir öncekinden daha iyi oluyor. Dört gözle bekliyorum devamını. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e bu etkinlikleri düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Katılımcılardan Esma Erdeniz ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti, “Bu etkinliklere 5’inci katılışım ve gerçekten çok güzel. Tarih, doğa harika. Bu etkinlikle beraber yaşadığımız şehirleri, üstünden bilmeden geçtiğimiz tarihi öğreniyoruz. Şehrimizi tanıyoruz” sözleriyle ifade etti.