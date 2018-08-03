Kırsal kalkınmaya 710 milyon lira destek verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde '100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, "Geçtiğimiz 16 yılda çiftçilerimizze 108 milyar lira tarımsal destek verdik. Tarımsal milli gelirimizi 189 milyar liraya çıkararak bu alanda rekor kırdık." dedi.

Baraj sayısını 276'dan 801'e çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 Günlük Eylem Planı'yla kırsal kalkınmaya 710 milyon lira destek verileceğini açıkladı.

50 BİN KOYUN VERİLECEK

Damızlık koyun projesi kapsamında 50 bin koyun verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 bin 100 hektar alanın tarıma açılacağını, 100 milyon hektar alan için 250 milyon lira destek verileceğini kaydetti.