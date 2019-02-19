0553 313 94 23

Kırsal kalkınmada üreticiye tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 277 bal üreticisine 2 bin arı kovanı dağıtıldı.

19 Şubat 2019 Salı 17:11
Kırsal kalkınmada üreticiye tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 277 bal üreticisine 2 bin arı kovanı dağıtıldı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. yüzde 25 çiftçi katkılı arıcılığa kovan desteği projesi kapsamında üreticilere arı kovanlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Arabayatağı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen törende, arıcılığın önemine işaret eden Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’mız tarafından Bursa genelinde ziraî alt yapının güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için eğitim ve destekleme hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bursa’nın üretimdeki payını artırmak için arıcılarımıza boş kovan, kovan altlığı ve arıcılık malzemesi desteklemelerinin yanı sıra seminer ve eğitim çalışmaları yapıyoruz” dedi.


277 üreticiye 2 bin kovan


Başkan Aktaş, arıcılığın en yaygın ziraî faaliyetlerden olduğunu ve dünyadaki gibi Türkiye’de de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir sektör haline geldiğini söyleyerek, “Arıcılık, bir sanat ve aşktır. Arıcılık, az sermayeyle toprağa bağlı olmadan yapılabiliyor. Bal, bal mumu, polen, arı sütü, propolis, arı zehri, ana arı ve oğul gibi çeşitli ürünlerle kısa sürede gelir getiriyor” dedi.


Bal arılarının tozlaşma hizmetleri gibi bitkisel üretime olan katkılarının da arı ürünlerinden sağlanan gelirle kıyaslanamayacak seviyede olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, “Son yıllarda arı popülasyonunun dünya çapında hızla azaldığı endişesinin nedeni, arıların dayanaklığını tahrip eden ziraî ilaçların yaygın olarak kullanılmasıdır. Ülkemizde de önlem olarak bazı etkin maddeli kimyasal maddelerin ruhsatları iptâl edilmiştir. İnsanlık tarihi boyunca hem gıda, hem de ilâç olarak kullanılmış olan bal, antiseptik ve antibakteriyel özellikleri ile içerisindeki vitaminler ve mineraller bakımından, insan sağlığı açısından önemli olan birçok unsur ihtiva ediyor” diye konuştu.


Başkan Aktaş, dünyada bal üretiminde yüzde 30’la Çin’in birinci, Türkiye’nin ise yüzde 7’lik dilimle 2. sırada olduğunu belirterek, “2017 yılı verilerine göre ülkemizde yaklaşık 84 bin işletme, 8 milyon arı koloni varlığı ile 114 bin 471 ton bal üretti. Bursa’da ise 88 bin arı kovanı ile 980 ton bal üretimi gerçekleşti. İstatistiklere göre son 10 yılda bal üretiminde yüzde 50 artış var” dedi.


Proje hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ’yüzde 25 çiftçi katkılı arıcılığa kovan desteği projesi’ ile 277 kişiye 2 bin adet boş kovan desteği veriyoruz. Bugüne kadar toplam 8 bin civarında arı kovanı desteği verdik. Kovan başına bal verimi ise ortalama 13-14 kg kadardır. Bu proje ile ana hedefimiz, kovanlarımızı iyileştirerek, bal üretimini daha kaliteli ve verimli hale getirebilmektir” şeklinde konuştu.


Konuşmasının ardından, törene katılan üreticilere arı kovanlarını teslim eden Başkan Aktaş, üreticilerle de sohbet etti.


Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanvekili Hasan Cengiz ise kente katkılarından ve arı üreticilerine desteklerinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:11
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet desteğiyle kurdu! Şimdi ihracat yapıyor
    1. Devlet desteğiyle kurdu! Şimdi ihracat..
    2. FETÖ’ye finansal destek veren iş..
    3. Arnavutköy’de ormanlık alanda erkek..
    4. Bosna Hersek'te "terör şüphelisi"..
    5. Kocaeli'de tribün liderinin silahlı..
    6. Başkan Arslan, Sarımsak Pazarını gezdi
    7. Tatvan’da kütüphane açılışı
    8. Arnavutköy'de ormanlık alanda ceset..
    9. Yeni Toyota Corolla Ordulu sahibine..
    10. AK Parti Büyükçekmece belediyesi..
    11. Tosya’da sağlık tek noktada toplanıyor
    12. Yangında hayatını kaybeden bebek,..
    13. Şuhut’ta güreş turnuvası
    14. Süper Ay'a saatler kaldı! NASA'dan..
    15. Osmaniye güreşçiler dereceyle döndü
    16. Akcan’dan konut kredi faizi açıklaması
    17. Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahları..
    18. Vatandaştan İmamoğlu’na ‘AK Partiye..
    19. Kartepe’de iş güvenliği eğitimi verildi
    20. Savaş ve Akın çağrı merkezi binasında..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü