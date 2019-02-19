Kırsal kalkınmada üreticiye tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 277 bal üreticisine 2 bin arı kovanı dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. yüzde 25 çiftçi katkılı arıcılığa kovan desteği projesi kapsamında üreticilere arı kovanlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Arabayatağı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen törende, arıcılığın önemine işaret eden Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’mız tarafından Bursa genelinde ziraî alt yapının güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için eğitim ve destekleme hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bursa’nın üretimdeki payını artırmak için arıcılarımıza boş kovan, kovan altlığı ve arıcılık malzemesi desteklemelerinin yanı sıra seminer ve eğitim çalışmaları yapıyoruz” dedi.

277 üreticiye 2 bin kovan

Başkan Aktaş, arıcılığın en yaygın ziraî faaliyetlerden olduğunu ve dünyadaki gibi Türkiye’de de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir sektör haline geldiğini söyleyerek, “Arıcılık, bir sanat ve aşktır. Arıcılık, az sermayeyle toprağa bağlı olmadan yapılabiliyor. Bal, bal mumu, polen, arı sütü, propolis, arı zehri, ana arı ve oğul gibi çeşitli ürünlerle kısa sürede gelir getiriyor” dedi.

Bal arılarının tozlaşma hizmetleri gibi bitkisel üretime olan katkılarının da arı ürünlerinden sağlanan gelirle kıyaslanamayacak seviyede olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, “Son yıllarda arı popülasyonunun dünya çapında hızla azaldığı endişesinin nedeni, arıların dayanaklığını tahrip eden ziraî ilaçların yaygın olarak kullanılmasıdır. Ülkemizde de önlem olarak bazı etkin maddeli kimyasal maddelerin ruhsatları iptâl edilmiştir. İnsanlık tarihi boyunca hem gıda, hem de ilâç olarak kullanılmış olan bal, antiseptik ve antibakteriyel özellikleri ile içerisindeki vitaminler ve mineraller bakımından, insan sağlığı açısından önemli olan birçok unsur ihtiva ediyor” diye konuştu.

Başkan Aktaş, dünyada bal üretiminde yüzde 30’la Çin’in birinci, Türkiye’nin ise yüzde 7’lik dilimle 2. sırada olduğunu belirterek, “2017 yılı verilerine göre ülkemizde yaklaşık 84 bin işletme, 8 milyon arı koloni varlığı ile 114 bin 471 ton bal üretti. Bursa’da ise 88 bin arı kovanı ile 980 ton bal üretimi gerçekleşti. İstatistiklere göre son 10 yılda bal üretiminde yüzde 50 artış var” dedi.

Proje hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ’yüzde 25 çiftçi katkılı arıcılığa kovan desteği projesi’ ile 277 kişiye 2 bin adet boş kovan desteği veriyoruz. Bugüne kadar toplam 8 bin civarında arı kovanı desteği verdik. Kovan başına bal verimi ise ortalama 13-14 kg kadardır. Bu proje ile ana hedefimiz, kovanlarımızı iyileştirerek, bal üretimini daha kaliteli ve verimli hale getirebilmektir” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından, törene katılan üreticilere arı kovanlarını teslim eden Başkan Aktaş, üreticilerle de sohbet etti.

Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanvekili Hasan Cengiz ise kente katkılarından ve arı üreticilerine desteklerinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti.