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Kırsal kalkınma kurulu bilgilendiriyor

Tepebaşı Belediyesi’nin öncülüğünde, üretimi ve üreticiyi desteklemek amacıyla oluşturulan Kırsal Kalkınma Kurulu, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

01 Mart 2019 Cuma 15:54
Kırsal kalkınma kurulu bilgilendiriyor

Tepebaşı Belediyesi’nin öncülüğünde, üretimi ve üreticiyi desteklemek amacıyla oluşturulan Kırsal Kalkınma Kurulu, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi’nin öncülüğünde, üretimi ve üreticiyi desteklemek amacıyla oluşturulan Kırsal Kalkınma Kurulu, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Hayvancılık faaliyeti yapılan mahallelerde ihtiyaç duyulan eğitim ve uygulama teknikleri hakkındaki bilgilendirme çalışmaları, Uludere Mahallesindeki Süt Toplama Merkezi’nde 35 üreticinin katılımı ile gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi’nin S.S. Kavacık ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle Ağustos 2018 tarihinde hayata geçirdiği Uludere Süt Toplama Merkezi’nde, hayvan besleme ve sağım teknikleri konularında eğitimler verildi. Öte yandan üreticiler, merkez hizmete açıldığında günlük 350 litre olan süt toplama miktarının 650 litreye ulaşmasından ötürü memnuniyetlerini bildirdi. Üreticiler günlük olarak ürettikleri sütleri, merkezde bulunan süt soğutma tankına dökerek emeklerini kazanca dönüştürüyor. Ayrıca üretilen sütün kalitesi de yitirilmeden toplandığı için değerinde ve sağlıklı bir şeklide ekonomiye katkı sağlanmış oluyor.


Eğitim çalışmasında Kırsal Kalkınma Kurulu üyesi Veteriner Hekim Yücel Ekici, süt verimini ve kalitesini artırıcı yem rasyonlarından bahsederken yükselen yem fiyatları karşısında üreticinin elini rahatlatıcı tavsiyelerde bulundu. Kırsal Kalkınma Kurulu üyesi Ziraat Mühendisi Şengül Aksoy ise sağım hijyeni ve teknikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Etkinlikte süt inekçiliğinde, ürün kalitesinde ve inek sağlığında önemli yeri olan teknikler hakkında bilgilendirme çalışmalarında bulunuldu.


Yetkililer, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu’nun, kırsal mahalleri ziyaret ederek üretime ve ihtiyaca yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:54
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