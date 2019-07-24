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Kırsal bölgelerde tiyatro keyfi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen İbiş Misafirlikte Orta Oyunu, Çukurhisar Belde Evi’nde izleyici karşısına çıktı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
Kırsal bölgelerde tiyatro keyfi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen İbiş Misafirlikte Orta Oyunu, Çukurhisar Belde Evi’nde izleyici karşısına çıktı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyunda eğlenceli anlar yaşandı.


Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, yaz döneminde sahnelediği oyunlar ile Eskişehirli tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yaz Oyunları kapsamında izleyici ile buluşan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, Geleneksel Türk Tiyatrosunu yaşatmaya devam ederken kırsal mahallelerde yediden yetmişe herkesin tiyatro ile buluşmasını hedefliyor. Her yıl yeni bir oyunla turne düzenleyen gençlik tiyatrosu, İbiş Misafirlikte adlı oyunu bu yıl ilk kez oynuyor. Yaz mevsimi boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek olan oyun, Çukurhisar Mahallesi sakinlerinden de yoğun ilgi gördü. Metni anonim olan eserde Murat Can Vural, Mehmet Güzel, Süleyman Çobanoğlu ve Mete Özkan sahne alırken, oyunun danışmanlığını Fatih Pazvantoğlu, dekor tasarımını ise Mustafa Özmen üstleniyor.


İzleyicilere bol bol kahkaha attıran İbiş Misafirlikte, kırsal mahallelerde ücretsiz olarak sahnelenmeye devam edecek.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
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