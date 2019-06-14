Kırmızı peri bacalarına bilimsel inceleme

TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen "Doğadan Laboratuvara Makro, Mikro ve Nanobilim" projesinin üçüncü gününde, 30 lise öğrencisinden oluşan katılımcı grubu, eğitmenler ve rehberler eşliğinde Narman ilçesi Kırmızı Periler diyarını ziyaret etti.

Coğrafya, Kimya, Fizik ve Görsel Sanatlar alanında projede yer alan "Mikro Etkilerden Makro Sonuçlara, DoğayıResmediyorum, Organik Boyalar Yapay Boyalara Savaş Açıyor, Saydam Cisimlerin Mercek Etkisi, Doğanın Renkleriyle Kaleydoskopumu Yapıyorum" adlı etkinlikler gerçekleştirildi.

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Kimya öğretmeni Dr. Şengül Tuğba Özeken Berber’in yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında, 40 etkinlikten oluşan etkinlik dönemi 10 gün sürecek.

TÜBİTAK 4004 projesinde yer alan katılımcılar, etkinliklerin gerçekleştirildiği Narman Peribacalarını ilginç ve etkileyici bulduklarını, 4004 projesine ilk kez katıldıklarını, deney ve gözlemlerden oluşan proje etkinlikleri sayesinde önceden fikir sahibi olmadıkları konular hakkında derinlemesine bilgi edindiklerini, fen bilimlerinin ancak deneysel çalışmalarla anlaşılır ve zevkli hale geldiğini fark ettiklerini belirttiler.

TÜBİTAK 4004 Proje grubu, Narman Yerel Eylem Grubu Koordinatörü ve Tarım Müdürü Erhan Çiftgül, Kırmızı Peri Bacaları Projelerini hazırlayan mimar Gamze Meşe, Narman Belediyesi Basın ve Yayın Koordinatörü Burak Sarıavcı ve Narman Belediyesi Özel Kalemi Ümran Çiftgül tarafından karşılandı.

Koordinatör Çiftgül, TÜBİTAK 4004 projesi kapsamında, bilimsel çalışmalar ve doğa gözlemi yapmak üzere Narman Peribacaları’na gelen lise öğrencilerinin, doğayla iç içe olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek; Erzurum Valisi Okay Memiş,Narman Kaymakamı Mustafa Serin ve Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser’in de takibi ile, yakın zamanda Kırmızı Peribacalarının turizm açısından cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti.

4004 projesinin diğer günlerinde, doğa eğitimi ve laboratuvar çalışmalarının de edeceği belirtildi.