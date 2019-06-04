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Kırmızı listeye alındı! Zarar verene tazminat cezası uygulanıyor

Türkiye'de sadece Hatay'da görülen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan çizgili sırtlana zarar verene 19 bin 830 lira ceza veriliyor.

04 Haziran 2019 Salı 18:40
Kırmızı listeye alındı! Zarar verene tazminat cezası uygulanıyor

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde nesli gelecekte tehlikeye girebilecek türler arasında yer alan çizgili sırtlan Hatay'da görüntülendi. Diğer yırtıcıların avladığı hayvanların kalıntılarıyla, hasta, sakat ve zayıf düşmüş hayvanlarla, böcekler ve yakalayabildiği küçük memelilerle, kavun, karpuz ve üzüm gibi meyveler ile bazı sebzeler ve yabani yemişlerle beslenebilen çizgili sırtlanlar, çok aç kaldığı ve yiyecek bulamadığı zamanlarda evcil hayvanlara da saldırabiliyor. Çizgili sırtlanlar yaklaşık 15 yıl yaşayabiliyor.

Hatay dağ ceylanları ülkemizde sadece Hatay'da görülüyor

Ülkemizde sadece Hatay'da bulunan Hatay dağ ceylanları için ise 2013 yılında kurulan Üretme Merkezi'nde umut verici gelişmeler yaşanıyor. Hatay dağ ceylanlarının yaşam ortamlarının iyileştirilmesi ve onları tehdit eden risklerin azaltılması ve türün neslinin devam ettirebilmesi için kurulan üretim merkezi ile türün yok olmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Ülkemizde ilk ve tek olan Hatay Dağ Ceylanı Üretme Merkezi'nde 2017 yılında 12 adet dağ ceylanı rehabilite edilmişken, 2018 yılında 8 yetişkin dişi, 3 yetişkin erkek ve 7 yavru dağ ceylanı ile birlikte toplam 18 adet dağ ceylanının doğal ortam koşullarında bakım ve rehabilitasyonu yapıldı.

Bakanlık olarak sahip olunan yaban hayatını korumaya yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çizgili sırtlanın da yaşam alanlarını ve besin kaynaklarını koruyarak, popülasyonunu artırmak maksadıyla 2005 yılında Hatay Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan ettik. Ayrıca aynı bölgede çizgili sırtlanlarda olduğu gibi Hatay'a özgü dağ ceylanlarına yönelik koruma faaliyetlerimiz de aynı titizlikle sürüyor. Çizgili sırtlanın ve Hatay dağ ceylanlarının yaşam alanı olan bu bölgede türü korumaya yönelik av koruma faaliyetlerini de sıkı bir şekilde uyguluyoruz” dedi.

 

Zarar verene tazminat cezası uygulanıyor

Yaban hayatı geliştirme sahasında çizgili sırtlanın yaşayacağı doğal alanların fazla olduğunu belirten Pakdemirli, “Bu türün görüntülere yansıyor olması koruma çalışmalarının başarı ile yürütüldüğünü gösteriyor. Biz de bu hususta koruma anlamında elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca koruma altındaki çizgili sırtlanı avlayanlara ve zarar verenlere 19 bin 830 lira, Hatay dağ ceylanına zarar verenlere ise 11 bin 330 lira tazminat uyguluyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 18:40
  1. Hatay
  2. çizgili sırtlan

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