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Kırmızı listedeki terörist sağ olarak yakalandı

Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu anlaşıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 15:23
Kırmızı listedeki terörist sağ olarak yakalandı

Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir. Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:23
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