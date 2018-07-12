0553 313 94 23

15 şehidimizin intikamı alındı

Mehmetçik'in Bitlis'te düzenlediği operasyonda kırmızı kategoride aranan teröristler Welat Gever kod adlı Sefer Açar öldürüldü. Terörist Açar'ın, 1998 yılında 15 askerimizin şehit olduğu saldırının faili olduğu belirtildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 08:39
15 şehidimizin intikamı alındı

Bitlis’in Hizan İlçesi’ne bağlı Koçyiğit Köyü bölgesinde 28 Haziran 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen operasyonda,  Terör Arananlar Listesinde “KIRMIZI” kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu Welat Gever (K) Sefer Açar’ın da bulunduğu (10) terörist,  operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir.

20 YIL SONRA ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI
 
Etkisiz hale getirilen Sefer Açar, 1998 yılında Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi Jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olup 20 yıl sonra etkisiz hale getirilmiştir.  “KIRMIZI” kategoride aranan Welat Gever (K) Sefer Açar’ın üzerinden çıkan 1998 yılında tedavülde olan (500.000) TL paranın üzerinde “herkoda düşürülen helikopterin Pilotun Parasıdır 11-27-1998” şeklinde not alındığı tespit edilmiştir.

 27 Kasım 1998 tarihinde  Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında  Skorsky tipi Jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği; (Jandarma Pilot Üsteğmen Erdem ÖZTÜRK, Jandarma Pilot Üsteğmen Oğuz KILIÇ,  Jandarma Asteğmen Gökhan KÖSE,  Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat AKÇA, Uzman Çavuş Mustafa DUMAN, Jandarma Çavuş Savaş GÜREL, Jandarma Çavuş Ömer KIZILKAYA, J.Er Erol KIVRAK, J.Er Yusuf GÖLEN, J.Er Yusuf TANBOĞA, J.Er Şenol ÖZBAY, J.Er İshak SAĞLAMLI, J.Er Levent YABANGÜLÜ, J.Er Emin ÇELİK, J.Er Ersin AKAY isimli üç subay, bir astsubay ile onbir erbaş ve er, J.Er Engin YAŞAR isimli bir er de yaralı) terör saldırısı sonucu olay bölgesinden alınan bu paranın, terörist Welat Gever (K) Sefer Açar tarafından olayın hatırası olarak yaklaşık (20) yıldır saklandığı anlaşılmıştır. 

 
Welat Gever (K) Sefer Açar isimli teröristin; (7) Adet Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, (1) Adet Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, (2) Adet Kasten Öldürme, (5) Adet Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, (1) Adet Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirmek, (1) Adet Tesislere zarar verme, (1) Adet Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçlarından dolayı toplam (18) suçtan arandığı tespit edildi.
Welat Gever (K) Sefer Açar’ın da arasında bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 20 yıl önce gerçekleştirilen saldırıdaki 15 şehidin intikamı alınmış oldu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 08:39
  1. Bitlis
  2. kırmızı liste

YORUM YAZ

  • nedimnedim7 sa önce
    ateşi bol olsun katilin
  • Kökünü kurutun Kökünü kurutun 9 sa önce
    Kokunu kurutun Ermeni piclerinin..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Binali Yıldırım görevi devraldı
  1. Binali Yıldırım görevi devraldı
  2. Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği..
  3. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
  4. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
  5. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
  6. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
  7. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
  8. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
  9. Adana'da sosyal medyadan terör..
  10. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
  11. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
  12. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
  13. Bitki çayları ne sıklıkla..
  14. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
  15. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
  16. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
  17. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
  18. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
  19. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
  20. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
Hadım edilen sapık için flaş karar
Hadım edilen sapık için flaş karar
Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı