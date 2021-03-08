  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Kırmızı kurallar gündemde! Şehir sınırları kapatılabilir
Korona Virüs

Kırmızı kurallar gündemde! Şehir sınırları kapatılabilir

Koronavirüs tedbirlerinde kademeli normalleşme sonrası gelen ilk veriler korkuturken, bazı iller için kırmızı kurallar uygulanabileceği belirtildi. Uygulama hayata geçirilirse, kırmızı bir ilden sarı illere geçişler zorlaştırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 11:46:00 -
Kırmızı kurallar gündemde! Şehir sınırları kapatılabilir

Koronavirüsle mücadelede ‘kademeli normalleşme’nin ardından uzmanların ‘dalgalı normalleşme’ dedikleri uygulamalar gündemde. Bu kapsamda önlemler gelişmelere göre değişebilecek. Kent sorumluları kendi bölgelerini korumak adına lokal kararlar alabilecek. Hafta sonu 14 günlük harita çıkınca buna göre yeniden değerlendirme yapılacak.

Bu aşamadan sonra valiler, ilin risk haritası sarı bile olsa, şehirde yoğunluk ve risk yarattığı saptanan bölgeler için kırmızı kuralları uygulayabilecek. İşlek bir cadde, mahalle veya parka yönelik yeni kısıtlamalar getirilebilecek. Yeni yasaklar, HES kodu şartı veya daha sıkı denetimler olabilecek.

İller arasındaki geçişler de bu süreçten etkilenecek. En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek. Önümüzdeki dönemde kontrollerin sıklaşması nedeniyle Karadeniz Bölgesi’nin biraz rahatlayacağı, havaların ısınmasına bağlı olarak ‘mavi’ renkteki Doğu ve Güneydoğu’da ise riskin artacağı belirtiliyor. Bu nedenle il yönetimlerine büyük görev düştüğü, gelişmelere göre halkın sürekli uyarılarak, yeni kurallarla sürecin yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.

En çok artanlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan “Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım” mesajını paylaştı.

Bulaştırma oranı katlandı

Yapılan toplantılarda, vaka sayısındaki artışın hareketlenmeyle doğrudan ilişkisi olduğu, temaslıları ortaya çıkarmak için test sayısının arttırıldığı, daha da arttırılması gerektiği belirtildi. Sağlık altyapısının 15-20 bin arası vakaya kadar kaldırabileceği, ancak ondan sonrasında risk oluşacağı yorumları yapılıyor. Yasaklar kaldırılmadan önce pozitif çıkan bir kişinin 3-4 kişiye bulaştırma riski varken, yeni dönemde bu riskin 7-8 kişiye çıktığı da belirtiliyor.

Vaka sayısı 11 bin 187 oldu 

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 65 kişi öldü, toplam can kaybı 29 bin 30 oldu. Yeni vaka sayısı ise 11 bin 187. Sağlık Bakanlığı’nın günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 129 bin 299 test yapıldı, 735 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka 2 milyon 780 bin 417’ye ulaşırken, hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, ağır hasta sayısı 1261 oldu. Dün 7 bin 785 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 2 milyon 623 bin 924’e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Papa Francıscus'un Irak'ı ziyaretinin perde arkası: Salahaddin Muhammed davete neden icabet etmedi?
Dünya

Papa Francıscus'un Irak'ı ziyaretinin perde arkası: Salahaddin Muhammed davete neden icabet etmedi?

Katoliklerin Dini Lideri Papa Franciscus'un Irak ziyaretinin perde arkası, Kürdistan İslami Birlik Partisi Lideri Salahaddin Muhammed Bahaud..
Yunan cumhurbaşkanının ayakkabısı Yunanistan'ı karıştırdı!
Dünya

Yunan cumhurbaşkanının ayakkabısı Yunanistan'ı karıştırdı!

Rodos'a giden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu'nun ziyaret esnasında giydiği ayakkabılar Yunan basınında tepkiyle karşılandı...
'Hırsızlarda SGK kapsamına alınsın' Aradığınız adalete ulaşılamıyor...
Gündem

'Hırsızlarda SGK kapsamına alınsın' Aradığınız adalete ulaşılamıyor...

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, Türkiye'deki adalet sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay