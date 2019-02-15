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Kırmızı Kitap efsanesi 13. Ankara Kitap Fuarı’nda

13.

15 Şubat 2019 Cuma 09:25
Kırmızı Kitap efsanesi 13. Ankara Kitap Fuarı’nda

13. Ankara Kitap Fuarı, 15-24 Şubat tarihleri arasında ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Ankaralı kitapseverleri ağırlayacak. Fuarda Gazeteci-Yazar Muhammet Kutlu, Türkiye’nin uzun süre tartıştığı ve yıllarca en çok satan kitaplar arasında liste başı olan Kırmızı Kitap’ını imzalayacak.


Yayınlandığı günden bu yana tartışma oluşturan Kırmızı Kitap, 2023 sonrasının lider Türkiye’sini anlatıyor. “Türkün bin yıllık derin anayasasının sırrına herkes şahit olacak” sloganıyla yayınlanan kitap, gerçek anlamda ezberleri bozmuş bir eser niteliği taşıyor. Kitapta Türkiye’nin ve Asya’nın eski parlak günlerine dönmesini hedef edinen karizmatik bir lider, gözünü budaktan sakınmayan, yolsuzluğa, rüşvete, batılı çıkar guruplarına bulaşmamış biri, önce yıllardır keşfedilmeyi bekleyen petrolü çıkarmayı başarıyor. Türkiye, kısa sürede dünyanın en büyük petrol üreticisi oluyor. Ardından bölücüler tarafından Türkiye’den kopartılan Güneydoğu’yu yeniden kazanıyor. Müthiş teknolojik atılımlarla Türkiye’yi birkaç yıl içinde dünyanın önde gelen güçleri arasına sokuyor. Önce Arap ve Müslüman ülkelerin liderliğini üsleniyor, ardından Rusya, Çin, Japonya, Hindistan, İran gibi önemli devletlerle Asya Birliği’nin temellerini atıyor. Dünyanın enerji arzı ve ticaretinin yüzde 70’ten fazlasını temsil eden tüm Asya ülkeleri, bu birlik içinde bir araya geliyor. Asya Birliği kurulur kurulmaz, kendi para birimi olan “Asya”yı tedavüle sokuyor ve tüm uluslararası ticarette Asya dışında para birimini tanımayacağını açıklıyor. Bu açıklamanın ardından bütün Batı borsaları birkaç gün içinde çöküyor. Başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere bütün batılı ülkelerin ekonomisi yerle bir oluyor. Dolar ise hiçbir geçerliliği olmayan kağıt parçasına dönüşüyor. Nefes kesen kitapta ABD ile Türkiye arasında patlayan büyük bir savaşa da yer veriliyor. Bütün uçak gemileri ve deniz filolarını ve savaş uçaklarını Türkiye’ye yönlendiren ABD, bir gece içinde önceden Cebelitarık ve Kızıldeniz civarına yerleştirilmiş akıllı mayınlar yüzünden bütün filosunu kaybediyor. O andan itibaren ise Batı’nın çöküşü, Doğu’nun yeniden yükselişi geri dönülmez bir şekilde başlıyor.


Kitabın ilk baskısının yayınlandığı 2008 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye, Çin, İran, Hindistan gibi ülkelere, “Ticarette doları bırakıp kendi para birimlerimizi kullanalım” önerisinde bulunmuş, bu önerinin ardından “Putin Kırmızı Kitap’ı mı okudu?” sorusunu soran çok sayıda haber medyada yer almıştı. Piyasada yok satan Kırmızı Kitap, sınırlı sayıda Ankara Kitap Fuarı’nda okurlara sunuluyor. Gazeteci-Yazar Muhammet Kutlu, fuarda 16-23 Şubat tarihleri arasında Hoton Yayınları standında kitaplarını imzalayacak.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:25
  1. kitap
  2. sergi

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