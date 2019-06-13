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Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımdaki 3 kişiyi yaraladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir Ulaşım Merkezi kamerasına takılan ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza görüntüsünü paylaşarak vatandaşlardan dikkatli araç kullanmalarını istedi- Sosyal paylaşım sitesinden paylaşılan kamera kaydında, Göztepe semtinde kırmızı ışıkta geçen bir aracın kaldırımdaki 3 kişiye çarpma görüntüleri yer alıyor

13 Haziran 2019 Perşembe 23:02
Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımdaki 3 kişiyi yaraladı

İZMİR (AA) - Kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücünün kullandığı aracın, kaldırımdaki 3 kişiye çarpmasına ilişkin anlar İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) kamerasına takıldı.

Göztepe semti Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) civarındaki İZUM kamerasına yansıyan görüntülerde, akşam meydana gelen kaza anı yer aldı.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün kullandığı araç, kaldırıma çıkarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, kaza görüntülerini sosyal paylaşım sitesinden yayınlayarak vatandaşlardan dikkatli araç kullanmalarını istedi.

Gökçe, paylaşımında, "Kırmızı ışığa uymayan sürücü önce tramvay yoluna sonra kaldırıma girerek 3 yayanın yaralanmasına sebep oldu. Çok üzgünüz. Yaralılarımız hastaneye kaldırılıyor. Sayın sürücüler, lütfen trafik işaretlerine uyalım. Hız yapmayalım!" ifadesine yer verdi.

Gökçe, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam hızlı araç kullanımı ve trafik ihlali oranının yükseldiğini kaydederek, "Akşam saatlerinde bazı sürücülerde hızlı araç kullanımı eğilimi gözlemliyoruz. Vatandaşlarımız da o saatlerde sahile iniyor ve beklemedikleri kazayla karşılaşıyorlar." diye konuştu.

Kazada yaralanan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını dile getiren Gökçe, görüntüleri İzmir Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerini, resmi işlemlerin de süreceğini ifade etti.

Gökçe, kaza nedeniyle tramvay seferlerinin 38 dakika aksadığını da sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 23:02
  1. Buğra Gökçe
  2. kaza
  3. video

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