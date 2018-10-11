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2018 yeni trafik cezaları yolda | Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne?

Bundan böyle trafikte kurallara uymayan sürücüler yandı. AK Parti milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu yeni teklife göre, trafikte kırmızı ışığı ihlal eden, emniyet kemerini takmayan, araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yeni yaptırımlar uygulanacak. AK Parti vekillerin teklifi kabul görürse yeni trafik cezaları ne olacak? Kırmızı ışıkta geçmenin cezası kaç TL olacak?

11 Ekim 2018 Perşembe 11:10
2018 yeni trafik cezaları yolda | Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne?

Bundan böyle trafikte kurallara uymayan sürücüler yandı. AK Parti milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu yeni teklife göre, trafikte kırmızı ışığı ihlal eden, emniyet kemerini takmayan, araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yeni yaptırımlar uygulanacak. AK Parti vekillerin teklifi kabul görürse yeni trafik cezaları ne olacak? Kırmızı ışıkta geçmenin cezası kaç TL olacak?

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun imzasıyla sunulan teklife göre trafik ışığı ihlali, cep telefonu ile konuşma, drif ya da halk arasındaki ismi ile makas atma, emniyet şeridini kullanma cezaları katlanıyor. İşte pakette yer alan rakamlar:

- Trafikte çakar ışık kullananlar 1002 lira para cezası ödeyecek. Aynı suçu tekrar edenler trafikten men edilecek.

- Kırmızı ışık ihlalleri de trafik kazalarında önemli bir yer tutuyor. Düzenlemeye göre kırmızı ışık ihlali yapanlara 235 lira ceza kesilecek. 3 defa ihlal söz konusu olursa 30 gün, 3 defadan fazla ihlal söz konusu olursa 60 gün ehliyete el konulacak. 2 defadan fazla kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün trafiğe tekrar çıkabilmesi için psikolojik rapor alması gerekecek.

- Emniyet şeridi cezası da artık okkalı olacak. Şeridi kullananlara 1002 lira para cezası kesilecek.

- Cep telefonu kullanmanın cezası 235 TL'ye yükselecek.

- Spin ve drift (makas atmak) olarak ifade edilen tehlikeli hareketleri yapanlar ise 5 bin 10 lira para cezası ile cezalandırılacaklar ve 60 gün trafikten men edilecekler.

- Abartı egzoz kullananlara da bin 2 lira ceza kesilecek.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 11:10
  1. Tekirdağ
  2. Antalya
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