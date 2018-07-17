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Kırmızı ışıkta geçen yanacak! Yargıtay da onadı

Bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan kadının kırmızı ışıkta durmadan geçerek kendisine çarpan otomobil sürücüsüne açtığı davada karar veren mahkeme, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı sürücünün 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Yargıtay'ın hükmü onayarak 'içtihat metni' niteliğindeki bu kararıyla, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet veren sürücülerin manevi tazminat ödemesinin önü açıldı

17 Temmuz 2018 Salı 10:07
Kırmızı ışıkta geçen yanacak! Yargıtay da onadı

Yargıtay'ın son kararıyla birlikte kırmızı ışıkta geçen ve kazaya sebep olan sürücünün manevi tazminat ödemesinin önü açıldı.

Bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan kadına kırmızı ışıkta durmadan geçen otomobil çarptı. Hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırılan ebenin, kafatası, kalçası ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve kesikler olduğu tespit edildi. Bir dizi ameliyat geçiren genç sağlıkçı, kaza neticesinde 8 ay işine devam edemedi. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açan ebe, kırmızı ışıkta geçerek kendisini yaralayan sürücüden 10 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat talep etti. Davacı, yargılama sırasında maddi tazminat talebinden feragat etti.

YARGITAY HÜKMÜ ONADI

Mahkemede savunma yapan davalı sürücü, kusurlu olmadığını, talep edilen manevi tazminatın çok yüksek olduğunu ileri sürerek davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı sürücünün 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karar temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, hükmün onanmasına karar verdi. Yargıtay'ın 'içtihat metni' niteliğindeki kararıyla, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet veren sürücülerin manevi tazminat ödemesinin önü açıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:07
  1. kırmızı ışık ihlali

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