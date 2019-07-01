0553 313 94 23

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:37
Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı, 3 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Osmaneli ilçesi dört yol kavşağında meydana geldi. Ankara caddesinden İstanbul istikametine giderken kavşakta ışık ihlali yaptığı iddia edilen Mıktat Y. (64) idaresindeki 16R2237 plakalı otomobil, İstanbul caddesinden gelen Hüner. İ. (38) yönetimindeki 16 BNR 09 plakalı kamyonete çarptı. Araçlar çarpmanın şiddetiyle farklı yerlerde durabilirken, kazada, otomobil sürücü Mıktat Y. ve yanında yolcu olarak bulunan Perihan Y. (61) ile Azra K (12) yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza yapan araçların kısmen kapattığı kavşakta polis ekipleri trafiği kontrollü olarak verdi.


Hasar gören araçların bulundukları yerden çekici ile kaldırıldıktan sonra kavşakta trafik normale döndü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FSM Köprüsü'ndeki çalışma
    1. FSM Köprüsü'ndeki çalışma
    2. Mersin'deki kadın cinayeti
    3. Giresun'da arazi tartışması: 1 ölü
    4. Kabızlık neden olur? Kabızlık için..
    5. Yaşar Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü
    6. Siirt'te bulunan yaralı kartal tedavi..
    7. AK Partili belediyelerden Çanakkale..
    8. Bodrum 2021 yelken yarışlarına talip..
    9. Giresunspor’da ilk transfer savunmaya
    10. Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre..
    11. Sürücüler dikkat! Benzine 27 kuruş zam..
    12. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
    13. Aydın’dan meydan açıklaması
    14. Böbrek veya şeker hastasıysanız bunu..
    15. Kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya..
    16. Çanakkale’de 10 yıl aradan sonra yağlı..
    17. Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza..
    18. Mardin’de 35 bin TL’lik uyuşturucu..
    19. Ibrahimovic’in bahis şirketine..
    20. İmamoğlu İstanbul Valiliğini ziyaret..
    21. "Dur" ikazına uymayınca olanlar oldu
    22. KARDEMİR'de stratejik yönetim..
    23. Isparta Belediye Meclisi’nden “Vakit,..
    24. Jakup Jimmy Durmaz kimdir? Galatasaray..
    25. FETÖ şüphelisi Eskişehir’de yakalandı
    26. Dalgalara kapılan genci arama..
    27. Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'e..
    28. "Balyoz" hakimi Diken’e 13 yıl 4 ay..
    29. Karabük Belediyesi’nin pazar yeri..
    30. Esed Rejimi İdlib'i yine vurdu! Çok..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama