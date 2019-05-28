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Kırmızı ışıkta geçen 12 yayaya para cezası

Gaziantep’te polis ekipleri, kırmızı ışıkta geçen 12 yayaya para cezası kesti.

28 Mayıs 2019 Salı 18:09
Kırmızı ışıkta geçen 12 yayaya para cezası

Gaziantep’te polis ekipleri, kırmızı ışıkta geçen 12 yayaya para cezası kesti.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Zübeyda Hanım Bulvarı ve Rafet İşitmen Caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta gerçekleştirilen denetimlerde kırmızı ışıkta geçen 12 yayaya para cezası kesildiği bildirildi. Açıklamada, "Trafik güvenliği ve düzeni toplumun tüm kesimleri için büyük önem arz etmektedir. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü olarak yayaların, sürücülerin ve araç içerisinde bulunan yolcuların can güvenliği için çalışmalarımız 24 saat aralıksız devam etmektedir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47. Maddesinin 1 fıkrası b bendinde ’Karayollarından faydalananlar trafik işaret levhalarına uymak zorundadır’, yine aynı Kanun’un 68 maddesinin 1 fıkrasının b bendinin 1 paragrafından ’yayalar, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitte yayalar için ışıklı işaret varsa bu işaretlere uymak zorundadırlar’ hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce İlimiz Zübeyde Hanım Bulvarı ile Rafet İşitmen Caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta yapılan denetimlerde; 12 yayanın ışıklı işaret bulunmasına rağmen, bu işaretlere uymayıp taşıt yoluna girdiği tespit edilmiş, bahse konu yayalara trafik idari para cezası düzenlenmiştir" denildi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:09
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