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Kırmızı ışıkta çifte telli oynayan sürücülere şok ceza

Gaziantep’te kırmızı ışıkta durarak araçlarından inen ve yeşil ışık yanana kadar çiftetelli oynayan araç sürücülerine 108’er TL para cezası kesildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:22
Kırmızı ışıkta çifte telli oynayan sürücülere şok ceza

Gaziantep’te kırmızı ışıkta durarak araçlarından inen ve yeşil ışık yanana kadar çiftetelli oynayan araç sürücülerine 108’er TL para cezası kesildi. Bu yılın ilk 6 ayında kentte konvoy halinde ilerleyen toplam 571 araç sürücüsüne gürültü, klakson çalma gibi sebeplerden 69 bin lira ceza kesildi.


Gaziantep’te düğün sonrası konvoy halinde seyreden araçlar Yeşilvadi Bulvarı’ndaki trafik ışıklarında durdu, sürücü ve yolcular çiftetelli oynadı. Gelin ve damadın da araçtan inerek yakınları ile oyunlar oynadığı görüntülerin şehir polis kamerasına yansımasıyla araçların plakaları belirlendi. 10 araç sürücüsüne gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 108’er TL para cezası kesildi.


Gaziantep Valisi Davut Gül şehir polis kameraları merkezinde yaptığı basın açıklamasında, 2019 yılının ilk 6 ayında kentte düğün konvoylarında seyrederken kurallara riayet etmeyen 571 sürücüye toplamda 69 bin 552 TL para cezası kesildiğini açıkladı. Konvoy yapan sürücülerin yanı sıra klakson çalan ve modifiyeli araç kullanan, drift atan sürücüler ve abart egzoz kullananlara da para cezası kesildiğini kaydeden Vali Gül, "Abart egzoz kullanan 228 sürücüye 240 bin 480 lira para cezası uygulanmış, 228 araç trafikten men edilmiş, modifiyeli araç kullanan 226 sürücüye 53 bin 110 lira para cezası uygulanmış, 226 araç trafikten men edilmiştir. Atık madde toplayan 350 misafir araç sürücüsüne 493 bin 370 lira para cezası uygulanmış, 295 araç trafikten men edilmiştir" dedi.


Kentte süren denetimlerle ilgili de bilgi veren Vali Gül, gerçekleştirilen uygulamalarda 590 bin 525 aracın sorgulandığını ve Karayolları Trafik Kanunu’nun değişik maddelerince 115 bin 397 sürücüye ceza kesildiğini belirterek, "Araç sürücülerine toplamda 34 milyon 777 bin 174 lira para cezası uygulanmış, 16 bin 098 araç trafikten men edilmiştir. Toplam 999 sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır” diye konuştu.


Dün akşam saatlerinde konvoy yapan 81 aracın belirlendiğini belirten Gül, bu araçların sürücülerine 8 bin 748 lira para cezası kesilerek adreslerine gönderildiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:22
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