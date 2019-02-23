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Kırmızı ışık ihlali can aldı

İzmir’in Bornova ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen otomobil sürücüsü motosiklete çarptı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 04:00
Kırmızı ışık ihlali can aldı

İzmir’in Bornova ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen otomobil sürücüsü motosiklete çarptı. Ağır yaralanan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yüksel Melih Bülbül, yapılan bütün müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Kaza, saat 01.30 sıralarında İstanbul Caddesi 57. Topçu Tugayı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57. Topçu Tugayı Kavşağından Hasan Ali Yücel Caddesine dönüş yaptığı sırada kırmızı ışık ihlali yapanM.C. (22) yönetimindeki 35 ZIE 19 plakalı otomobil, Bornova yönünden Manisa istikametine seyir halinde olan Yüksel Melih Bülbül (24) idaresindeki 35 VKU 31 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yüksek Melih Bülbül ağır yaralanırken, motosiklet alev aldı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alan motosiklet söndürülürken, ağır yaralanan Bülbül sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.


Öte yandan, otomobil sürücüsü M.C.,Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 04:00
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