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Kırmızı Hilal ile karne heyecanı

Balıkesir Kızılay’ın Gençlik kolu, Genç Kızılaycılar, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldular.

14 Haziran 2019 Cuma 10:53
Kırmızı Hilal ile karne heyecanı

Balıkesir Kızılay’ın Gençlik kolu, Genç Kızılaycılar, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldular. Genç Kızılaycılar, karne hadiyesi olarak köy ilkokulu çocuklarını ’Çocuk Köyünde’ ağırladılar.


Balıkesir Kızılay Başkanlığına bağlı Genç Kızılaycılar, Soğucak kırsalında okuyan öğrencilerin karne sevincine ortak oldular. Genç Kızılcılar karne alan öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için kitap hediye ettiler.


Genç Kızılay’cılar, "Kırmızı Hilal ile karne heyecanı "adlı etkinliği kapsamında Savaştepe ilçesine bağlı Soğucak İlkokulu öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldular. Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanı İbrahim Ayyıldız yaptığı açıklama da ; Bugün,Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanlığı olarak yoğun geçen bir eğitim yılının ardından Savaştepe-Soğucak köyü ilkokulundan 38 öğrenci kardeşimizle karne sevinçlerini paylaştık. Çocuklar için adeta küçük bir cennet olan çocuk köyünde, "Kırmızı Hilal ile karne heyecanı " adlı etkinliğimiz kapsamında Kızılay neferleri biz ağabey ve ablaları ile birlikte oyunlar oynayıp,yemek yeyip, doyasıya eğlenerek yaz tatiline girecekler. Küçüklerimizin yaz tatilinde verimli zaman geçirmeleri için tavsiyelerde bulunup,kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için kitap hediye ediyoruz. Ayrıca hazırladığımız karne hediyelerini de takdim ettik" şeklinde konuştu.


Karne hediyesi olarakçocuk köy oyun parkında oynayan öğrencilere Genç Kızılaycılar yemek ikram ederek, hediyelerini taktim ettiler.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:53
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