Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Kırmızı elmas"da erken hasat!

Bursa’nın İnegöl ilçesi, kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde üretimi yapılan ve 'kırmızı elmas' diye anılan çilekte hasat erken başladı. Tarlada kilosu 3 liradan satılan Çilek, Türkiye’nin her bölgesinden alıcı buluyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:34
"Kırmızı elmas"da erken hasat!

​İlçenin kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yaklaşık 8 bin dönüm alanda üretimi yapılan çileğin hasadı, kış mevsiminin ılık ve yağışsız geçmesi nedeniyle erken başladı. Mahallenin tek geçim kaynağı olan çilek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Günlüğü 60 liraya çalışan kadınlar tarafından toplanan çilek, tarlada 3 liraya alıcı buluyor.

Çilek üreticisi Mustafa Akyıldız, çilek hasadının bu yıl erken başladığını ifade ederek, “Çilek üreticilerimize bol ürün ve bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum. Kurşunlu çileğinde hasat, genelde Mayıs ayının ilk haftasında başlıyordu, ancak bu yıl çok yağış olmaması ve havaların sıcak gitmesinden dolayı erken başladı. Hasat, kasım ayına kadar devam edecek. Her 3 günde bir tarladan ürün toplanıyor. Ortalama 8-9 ay çilek topluyoruz. Bu yıl çilek 8 bin dönüme dikildi. Çilek, Kurşunlu halkının geçim kaynağı oldu. Kurşunlu’da artık herkes çilekle yatıp çilekle kalkıyor. Herkes çilekten memnun. Bu çilek, Kurşunlu’nun kırmızı elmasıdır" dedi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:34
  1. çilek
  2. İnegöl
  3. Kurşunlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk yorum
    1. CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk..
    2. CHP'li Tezcan isim vermekten çekindi!
    3. Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekile..
    4. Rusya'dan ABD'ye karşı hamle!
    5. Hacivat ve Karagöz İngiltere'de..
    6. Rusya'dan Flaş açıklama! Nükleer silah..
    7. Dikkat! Her 100 hamilelikten birinde..
    8. FETÖ'cülerden 'terör saldırısı' yalanı
    9. Rıza Çalımbay: Kenetlenmemiz lazım
    10. Kemal'i satıp Muharrem'i parlatmaya..
    11. Altay tankının seri üretimine başlanıyor
    12. 'Gül kararını açıklamak için yıl..
    13. Ruhani'den Trump'a sert eleştiri!..
    14. 90 yaşındaki mobilya ustası:..
    15. Lüks sitede korkunç olay!
    16. Şenol Güneş ifadeye çağrıldı!
    17. 57’nci Alay Vefa yürüyüşü
    18. Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    19. Cinsel ürün satan mağazalara yasak
    20. CHP'nin anketçisinden bomba iddia:..
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm