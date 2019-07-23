Kırmızı bültenle aranan Türk, Yunanistan'da yakalandı Kırmızı bültenle aranan cezaevi firarisi bir Türk, Selanik'te yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye'de cezaevinden kaçan 31 yaşındaki Türk vatandaşının, Yunanistan'ın Selanik kentinde yakalandığı bildirildi. Yunan Haber Ajansı ANA-MPA'nın haberine göre, adı açıklanmayan Türk vatandaşı, Türk makamları tarafından cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle hakkında çıkarılan kırmızı bülten uyarınca Selanik'te gözaltına alındı. Uyuşturucu kaçakçılığından hapis cezası var Haberde, Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığından hakkında kesinleşmiş 15,5 yıl hapis cezası bulunan şahsın ülkesine iadesiyle ilgili işlem başlatıldığı belirtildi.

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