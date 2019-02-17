DAEŞ'e büyük darbe! Kırmızı bültenle aranan teröristler enselendi
Bursa’da MİT ile Emniyet tarafından ortak yürütülen operasyoda terör örgütü DAEŞ'e büyük bir darbe vuruldu. Operasyon sırasında, kırmızı bültenle aranan 4 isim yakalandı.17 Şubat 2019 Pazar 10:04
Bursa’da MİT ile Emniyet’in ortak yürüttüğü operasyonda DAEŞ terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Operasyonda ikisi kırmızı bültenle aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kırmızı bülten ile aranan ve Hollanda vatandaşı oldukları öğrenilen L.F. ve S.D adlı DAEŞ terör örgütü mensubu iki kadın ile bu şahıslara yardım ve yataklık ettikleri öğrenilen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. ile Irak vatandaşı M.O.Q. gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.
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