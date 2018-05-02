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Kırmızı bültenle aranan terörist donla yakalandı

Siirt'te düzenlenen operasyonda yakalanan kırmızı bültenle aranan Malik kod adlı Osman Özonal adlı hain güvenlik güçleri tarafından böyle yakalandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:53

Siirt-Eruh operasyonlarında sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal'ın güvenlik güçleri tarafından teslim alındığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Terörist Özonal ile iki AK 47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Aynı operasyonda iki teröristin ise ölü olarak ele geçirildiği açıklandı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:53
  1. Siirt
  2. Osman Özonal
  3. kırmızı liste

YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı58 dk önce
    Zaten ödülü alacaksınız birde köpeği gebertseydinizde Allah rızası için bir hayır kazansaydınız. bu şerefsizi bizim paralarla besleyeceksiniz. köpoğlu
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