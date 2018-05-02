Kırmızı bültenle aranan terörist donla yakalandı

Siirt-Eruh operasyonlarında sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal'ın güvenlik güçleri tarafından teslim alındığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Terörist Özonal ile iki AK 47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Aynı operasyonda iki teröristin ise ölü olarak ele geçirildiği açıklandı.