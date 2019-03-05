Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Yunanistan'da yakalandı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden, "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek" suçundan kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'nin, Türkiye'ye iade edilmek üzere Yunanistan'da yakalandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son günlerde Türkiye'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek" suçundan Türk İnterpol'ü tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yaşam Ayavefe, 28 Şubat 2019'da, Türkiye'ye iadesi amacıyla Yunanistan İnterpol birimleri tarafından yakalandı.

Canlı ve karşılıklı kumar oynatılan internet siteleri kuran ve bu sitelere üyelik yapılması koşuluyla oyunda kullandırılan kredi yerine geçen bonus hediyeler veren Ayavefe'nin, oyunu cazip gösterdiği, belirli bir süre oynayıp para ile kredi yüklemeleri sağlanan site kullanıcılarının, "el gösterme" adlı bir programla elindeki kağıtları ve oyuna dair verilerini görerek yenilmelerini sağladığı tespit edildi.



Şüphelinin, Türkiye'ye iadesine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığına talepte bulunuldu.