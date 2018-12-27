0553 313 94 23

Kırmızı bültenle aranan Kazakistan vatandaşı iade edildi

Kazakistan'da cinayet suçundan kırmızı bültenle aranan bir kişi, Türkiye'deki işlemlerinin ardından ülkesine iade edildi

27 Aralık 2018 Perşembe 17:12
Kırmızı bültenle aranan Kazakistan vatandaşı iade edildi

ANKARA (AA) - Kazakistan'da cinayet suçundan kırmızı bültenle aranan bir kişi, Türkiye'deki işlemlerinin ardından ülkesine iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat 2014'te Kazakistan'da meydana gelen ve bir kişininin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına neden olmaktan kırmızı bültenle aranan şüpheli I.S, 13 Haziran 2017'de Antalya'da yakalandı.

Şüpheli I.S, 14 Temmuz 2017'de sevk edildiği Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak iadesi amacıyla Antalya L-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne nakledildi.

I.S, Kazakistan adli makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, 26 Aralık'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki görevlilerin refakatinde Kazakistan'dan gelen görevlilere teslim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:12
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kablo hırsızları yakayı ele verdi
    1. Kablo hırsızları yakayı ele verdi
    2. Etiyopya yaklaşık 45 bin kaçak..
    3. Tunceli'de kar yağışı ve tipi
    4. Adı: Lenfoma
    5. Çelebi, Hindistan'daki iştiraki..
    6. Savunma sanayiinde büyük başarı! İlk..
    7. Stajyer Edanur, yemekhanede kolunu..
    8. Çilek kurdeşen yapabilir
    9. Iraklı Hüseyin’i banyoda parçalayıp..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    11. Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda..
    12. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde..
    13. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    14. Aşırı yağış nedeniyle evin duvarı..
    15. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    16. Milli İHA ANKA yerli motorla ilk..
    17. "Öğretmenlik sınavı"na iki yeni branş..
    18. Sel duvarları yıktı, hayvanlar telef..
    19. Kars'tan bir tabur komando..
    20. BDDK, bankacılık sektörünün güçlü..
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi