0553 313 94 23

Kırmızı bültenle aranan Bulgar mafya lideri İstanbul'da tutuklandı

Bulgaristan'ın en büyük mafya grubunun başı olarak kırmızı bültenle aranan ve cinayetten, kundaklama, uyuşturucu ticaretive gaspa kadar değişik alanlarda işlediği suçlardan ötürü Bulgar polisi ve İnterpol'ü peşinden koşturan Dimitır Jelyazkov isimli mafya lideri İstanbul da 7 adamıyla birlikte yakalandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 21:59
Kırmızı bültenle aranan Bulgar mafya lideri İstanbul'da tutuklandı

Bulgar polisi tarafından 3 gün önce Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenen operasyonda 12 adamı yakalanıp, kendisi kıl payı kurtulan Dimitır Jelyazkov'un İstanbul' a giriş yaptığı yönünde Bulgar makamlarınca verilen bilgi sınrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü  Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalarda saklandığı adresi belirledikleri Jelyazkov'u, Bakırköy'de düzenlediği operasyonla 7 adamıyla birlikte yakalayıp gözaltına aldı.

6 Bulgar biri Türk 7 adamıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip sorgulanan Dimitır Jelyazkov ve adamları işlemlerinin ardından bu gün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 8 çete üyesinden hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Dimitır Jelyazkov tutuklanırken, Bulgar vatandaşı 6 adamı sınırdışı edilip Bulgar makamlarına teslim edildi. Türk vatandaşı olan çete üyesi ise Adli kontrol hükmüyle serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 21:59
  1. İstanbul
  2. bulgar mafyası
  3. türkiye
  4. istanbul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantepspor maçında Donald Trump'a tepki
    1. Gaziantepspor maçında Donald Trump'a..
    2. Beşiktaş yıldız oyuncuyla imzaladı
    3. ABD ve Rusya Suriye konusunda anlaştı
    4. ABD ile kriz "kardeş şehir"..
    5. Kırmızı bültenle aranan Bulgar mafya..
    6. Süper lig ekibinden Özil'e destek
    7. ABD'ye büyük şok! Bir ülke daha rest..
    8. Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'dan..
    9. Diktatör arayanlar CHP'ye baksın
    10. İnek çaldığı için dövülerek öldürüldü
    11. Bursa'da ilginç olay! 4 gün önce..
    12. Vatan Partisi'nden Esed rejimine..
    13. Uygulanan yaptırımlar ne anlama geliyor?
    14. Şırnak'ta PKK'ya ait patlayıcı ve..
    15. CHP'li Nuri Cömert: Muharrem İnce'yi..
    16. Irak'ta 3 polis hayatını kaybetti
    17. Danimarka'da skandal 'peçe' kararı..
    18. Cenk'in golü Everton'u kurtaramadı
    19. Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, 5..
    20. "ABD'nin yaptırım kararları psikolojik..
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!