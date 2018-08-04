Kırmızı bültenle aranan Bulgar mafya lideri İstanbul'da tutuklandı

Bulgar polisi tarafından 3 gün önce Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenen operasyonda 12 adamı yakalanıp, kendisi kıl payı kurtulan Dimitır Jelyazkov'un İstanbul' a giriş yaptığı yönünde Bulgar makamlarınca verilen bilgi sınrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalarda saklandığı adresi belirledikleri Jelyazkov'u, Bakırköy'de düzenlediği operasyonla 7 adamıyla birlikte yakalayıp gözaltına aldı.

6 Bulgar biri Türk 7 adamıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip sorgulanan Dimitır Jelyazkov ve adamları işlemlerinin ardından bu gün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 8 çete üyesinden hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Dimitır Jelyazkov tutuklanırken, Bulgar vatandaşı 6 adamı sınırdışı edilip Bulgar makamlarına teslim edildi. Türk vatandaşı olan çete üyesi ise Adli kontrol hükmüyle serbest bırakıldı.