Kırmızı bültenle aranan 2 kadın terörist tutuklandı

Bursa’da MİT ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan kırmızı bültenle aranan Hollanda vatandaşı DEAŞ mensubu 2 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 2 kadının Mudanya ilçesinde ikamet ettiğini belirledi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından söz konusu eve operasyon yapmak için arama ve gözaltı kararı alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Adresi önceden tespit edilen eve baskın yapan ekipler, operasyonda Hollanda vatandaşı olan, kırmızı bülten ile aranan, hakkında mavi bülten ve yurda giriş yasağı bulunan L.F. isimli kadın ile Fas ve Hollanda çifte vatandaşı olan kırmızı bülten ile aranan S.D. isimli kadını gözaltına aldı. Kadınların üzerinden sahte yabancı tanıtma belgesi ele geçirildi.

Aynı operasyonda, ikametlerinde barındırmak suretiyle örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. isimli kadın ve Irak vatandaşı M.O.Q. isimli erkek de gözaltına alındı. İkisi DEAŞ mensubu 4 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 kişiden kırmızı bültenle aranan 2 kadın tutuklanırken kadınları evlerinde barındıran 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.