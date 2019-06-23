0553 313 94 23

Kırmızı Biber üreticilerinden fiyat uyarısı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Kırmızı Biber üreticileri bu sene biber ekiminin az olduğunu ve önlem alınmazsa fiyatların yüksek olacağını söyledi.

23 Haziran 2019 Pazar 11:09
Kırmızı Biber üreticilerinden fiyat uyarısı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Kırmızı Biber üreticileri bu sene biber ekiminin az olduğunu ve önlem alınmazsa fiyatların yüksek olacağını söyledi.


Kırmızı Biberin önemli ekim alanlarından olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber üreticileri bu sene mahsülün az olduğunu ve fiyatların yüksek olabileceğini söyleyerek, Toprak mahsüllerininbiber alması gerektiğini söyledi.


Ülkemizinen önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, baharatlık kırmızı biber çiçek açması çiftçileri kara kara düşündürüyor. Biber ÜreticisiÖkkeş Yakarkonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl yaklaşık 70 dönüme kırmızı biber ekimi yaptım,şuanda biberi seyreltme işlemi yapıyoruz. Çalışanlarla birliktebu yıl biber ekim alanı az olduğundanbiberde bekletimiz fazladır. Geçen yıllara göre dönüme 2 bin TLmasrafımız var. Ancak yeterince destek görmüyoruz. Güneydoğu Kop eğer biber almış olsaydı çiftçinin yüzü gülmüş olur, pazarda kazanmış olurdu. Geçen yıl11TL’ye sattığımız biberi bu yıl 16 TL olacağını düşünüyoruz. Sofrada kullandığımız kırmızı biberinbaharatçılarda kilosu 35 ile 40 TLancak biber devlet destekli bir ürün değil, devlet destekli olsa o zamanemeklerimiz boşa gitmez. Ancak bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha az bir biber ekildi. Ürün yetişene kadar yaklaşık200 bin TL masrafımız olur. Bunda ne kadar kar edersek o kadar şanslıyız. Burada çalışanların burnu kanasa hemen hastanedeyiz onların elektrik suyeme içmeleri hep bana ve benim gibi çiftçilere aittir" dedi.


İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise,"İslahiye de yaklaşık 12 bin dönüm araziye ekili olan sofralık kırmızı biberin bu yılgeçenseneye oranla daha az bir ekim var. Ancak vatandaşımız fiyat belirleyici bir yasa olmalı ancak bu yok. Biberde ancak tüccar istediği fiyatta alıyor. Buda çiftçimizi tatmin etmiyor. Çiftçimizin unuttuğu yadabilmediği bir konu var. Güneydoğu kop iflas etti, bu yüzden kop ürün alamaz. Vatandaş bu konuda bilgi sahip değil sanırım. Fiyat konusunda yada biberde belirleyici bir yasa olması içinMilletvekillerimizeToprak Mahsulleri üzerinde alım yapması için taleplerimiz oldu. Ama her hangi bir girişim olmadı" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sözleşmeli sağlık çalışanları kadro istiyor
    1. Sözleşmeli sağlık çalışanları kadro..
    2. Zarifoğlu ve Karakoç rahmetle yad..
    3. Tunceli’de etkisiz hale getirilen..
    4. Dani Alves, PSG'den ayrılıyor
    5. Etiyopya devlet televizyonu:..
    6. Binali Yıldırım:"İstanbul halkının..
    7. Balıkesir polisi zehir tacirlerine..
    8. Kaleci Ebrar’dan Eskişehirspor yaz..
    9. TSK’ya yeni uçan kale
    10. Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu..
    11. Jandarmadan bölgesel güven ve huzur..
    12. Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı..
    13. 17 yaşındaki Elif yaşam savaşını..
    14. Polisten pokercilere, kumar baskını
    15. Kdz. Ereğli TSO üyelerini yapı fuarına..
    16. KTO Karatay Üniversitesi pilot..
    17. Birinci cimnastik şenliği yoğun..
    18. Yaz sanat okulları başlıyor
    19. TBMM'de bu hafta
    20. (Özel) Barajda feci ölüm
    21. Refüje uçan otomobil ağaçları yerinden..
    22. AK Parti Van İl Başkanlığı’ndan..
    23. Sabancı’nın büyük ödülü Enerjisa’nın..
    24. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye..
    25. Haftanın tarihine bakış
    26. Her şeyi bırakarak kendisini sokak..
    27. Meral Akşener oyunu kullandı
    28. Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat,..
    29. Binali Yıldırım oyunu kullandı
    30. Yeni bir Fikirtepe hadisesi yaşanmayacak
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?