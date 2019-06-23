Kırmızı Biber üreticilerinden fiyat uyarısı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Kırmızı Biber üreticileri bu sene biber ekiminin az olduğunu ve önlem alınmazsa fiyatların yüksek olacağını söyledi.

Kırmızı Biberin önemli ekim alanlarından olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber üreticileri bu sene mahsülün az olduğunu ve fiyatların yüksek olabileceğini söyleyerek, Toprak mahsüllerininbiber alması gerektiğini söyledi.

Ülkemizinen önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, baharatlık kırmızı biber çiçek açması çiftçileri kara kara düşündürüyor. Biber ÜreticisiÖkkeş Yakarkonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl yaklaşık 70 dönüme kırmızı biber ekimi yaptım,şuanda biberi seyreltme işlemi yapıyoruz. Çalışanlarla birliktebu yıl biber ekim alanı az olduğundanbiberde bekletimiz fazladır. Geçen yıllara göre dönüme 2 bin TLmasrafımız var. Ancak yeterince destek görmüyoruz. Güneydoğu Kop eğer biber almış olsaydı çiftçinin yüzü gülmüş olur, pazarda kazanmış olurdu. Geçen yıl11TL’ye sattığımız biberi bu yıl 16 TL olacağını düşünüyoruz. Sofrada kullandığımız kırmızı biberinbaharatçılarda kilosu 35 ile 40 TLancak biber devlet destekli bir ürün değil, devlet destekli olsa o zamanemeklerimiz boşa gitmez. Ancak bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha az bir biber ekildi. Ürün yetişene kadar yaklaşık200 bin TL masrafımız olur. Bunda ne kadar kar edersek o kadar şanslıyız. Burada çalışanların burnu kanasa hemen hastanedeyiz onların elektrik suyeme içmeleri hep bana ve benim gibi çiftçilere aittir" dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise,"İslahiye de yaklaşık 12 bin dönüm araziye ekili olan sofralık kırmızı biberin bu yılgeçenseneye oranla daha az bir ekim var. Ancak vatandaşımız fiyat belirleyici bir yasa olmalı ancak bu yok. Biberde ancak tüccar istediği fiyatta alıyor. Buda çiftçimizi tatmin etmiyor. Çiftçimizin unuttuğu yadabilmediği bir konu var. Güneydoğu kop iflas etti, bu yüzden kop ürün alamaz. Vatandaş bu konuda bilgi sahip değil sanırım. Fiyat konusunda yada biberde belirleyici bir yasa olması içinMilletvekillerimizeToprak Mahsulleri üzerinde alım yapması için taleplerimiz oldu. Ama her hangi bir girişim olmadı" diye konuştu.