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Kırmacı: “45 bin ton silaj üretimini gerçekleştirilecek”

Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, “Silajlık Mısır Ekim Alanlarının Geliştirilmesi Projesi" ile 7 bin 500 dekar alanda silajlık mısır ekilişi yapılarak, 45 bin ton silaj üretimini gerçekleştireceklerini açıkladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:47
Kırmacı: “45 bin ton silaj üretimini gerçekleştirilecek”

Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, “Silajlık Mısır Ekim Alanlarının Geliştirilmesi Projesi" ile 7 bin 500 dekar alanda silajlık mısır ekilişi yapılarak, 45 bin ton silaj üretimini gerçekleştireceklerini açıkladı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığının katkılarıyla 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Mücadelesi’nin 100. yılının kutlama etkinlikleri kapsamında, Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen “Silajlık Mısır Ekim Alanlarının Geliştirilmesi Projesi" gereği üreticilere 19 ton 19 kilogram hibrit silajlık mısır tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi.



"Proje maliyeti 400 bin lira"


Tohumluk dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, proje maliyetinin 400 bin lira olduğunu ve bu proje ile 7 bin 500 dekar alanda silajlık mısır ekilişi yapılarak, 45 bin ton silaj üretimini gerçekleştireceklerini söyledi. Bin üreticinin bu proje sayesinde 11 milyon ürün geliri ve 1 milyon yem bitkisi desteklemeleri ile beraber toplam 12 milyon lira gelir elde etmesini sağladıklarını ifade eden Kırmacı, “Hayvancılığın maliyetlerinin yüzde 65’inin yem maliyeti. İlimizin 146 bin dekar merası bulunmaktadır. meralarımızda yürüttüğümüz ıslah çalışmaları ile ot verimlerini artırmaktayız ve meralarımızın yüzde 35’inde ıslah çalışmalarını tamamladık ve çalışmalarımız halen devam etmektedir” dedi.


Samsun Valisi Osman Kaymak ise Samsun’un bir tarım kenti olduğuna vurgu yaparak, “Samsun ilklerin şehri ve bölgedeki öncü şehir. İlimiz, coğrafi yapısı ve verimli ovaları ile bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli bir tarım kenti” diye konuştu.


Tohumluk dağıtım törenine, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:47
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