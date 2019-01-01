Kirlilikle mücadelede yeni adım! Her ile ayrı plan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denize kıyısı olan 28 il başta olmak üzere her ilin kendi özelinde kirlilikle mücadele için bir eylem planı hazırlayacağını açıkladı. İklim değişikliklerinin etkisine de değinen Kurum, geri kazanımla bu alandaki riskleri asgari düzeye indirmekte kararlı olduklarını söyledi. Bakan Kurum’un dikkat çekici açıklamaları şöyle:

Sırada depozite sistemi var

Sıfır Atık’ta bugüne kadar 18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Bu projemizin içerisinde poşetlerin ücretlendirilmesi de vardı. Japonya’daki G-20 Çevre ve Enerji Bakanları toplantısında bunları anlattık. Gerçekten takdirle karşılandı. Ücretlendirmeye müteakip poşet kullanımının yüzde 90’a varan oranda azaldığını ifade ettik. Yine Sıfır Atık Projesi çerçevesinde depozito sistemine geçeceğimizi de anlattık.

Eylem planı hazır

G20 ülkeleri, denizlerin, deniz kenarlarının, akarsuların, göllerin kirliliğine ilişkin bir eylem planı hazırlığı içerisinde. Biz de bu anlamda gerçekten önceden adım atarak, denizlerimizi, akarsularımızı, göllerimizi, hem yüzeylerini hem de kıyılarını temizlemek üzere bir eylem planı hazırladık ve bir genelge yayınladık. Bu genelge çerçevesinde denize kıyısı olan 28 ilimiz başta olmak üzere 81 ilimizde kirlilikle ilgili mücadele vereceğiz. Hem kirliliğin kaynağında engellenmesi hem de oluşmuş kirliliklerin giderilmesi projenin aslında bütünü. Bu anlamda da her il kendine göre bu projeyi eylem planı çerçevesinde harekete geçirecek. Bu sayede denizlerimizi, akarsularımızı göllerimizi de korumuş olacağız.

Bilhassa denize kıyısı olan 28 ilimiz bir eylem planı hazırlayacaklar. Her il kendi özelinde bir eylem planı hazırlayacak. Hem denizlerimizdeki kirliliğin giderilmesi hem kaynağında bu kirliliğe müsaade edilmemesi anlamında projelerini hayata geçirecekler.

Öğrenciler ödüllendirilecek

Sosyal olarak öğrencilerimizle, sivil toplum örgütlerimizle hatta ve hatta ülkemize gelen turistlerimizle birlikte bu denizlerimizde, deniz kenarlarında oluşan atıkların toplanmasına ilişkin bir kampanya yapacağız ve beraber bu atıkları toplayacağız. Yeri gelecek öğrencilerimizle birlikte atıkları getirenlere ücretsiz konser bileti, maç bileti vereceğiz. Öğrencilerimizi, gençlerimizi teşvik etmek amacıyla projeler yapmış olacağız. Bu açıkçası sadece yaz ayları için değil senenin 12 ayı yapılması gereken bir eylem planı olacak.

Topyekün mücadele

Genelge kapsamında illerin yıl sonuna kadar eylem planlarını hazırlayıp, sahada fiili olarak çalışmalara başlamaları gerekiyor. Denizler, göller, akarsular hepimizin ve buradaki atıklara ilişkin kimseye pasaport soramıyoruz, kimseye kimlik soramıyoruz. Dolayısıyla burada topyekun hareket etmek zorundayız. Bütün ülkelere de çağrımız bu oldu. Ben 82 milyon vatandaşımıza da atığın atılmaması gerektiğini, bu bilinçle çevrenin bize bırakılmış bir emanet olduğunu ve bu emanetin de en iyi şekilde gelecek nesillere aktarılması gerektiğini herkese anlatacağız. Bu proje kapsamında bugüne kadar 500 bin kişiye eğitim verdik, bıkmadan, usanmadan da bu eğitimleri sürdüreceğiz.