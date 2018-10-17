Kirli plan deşifre oldu! ABD, PKK devleti kuruyor
Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin kirli planını deşifre etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin, Kürt müttefikleriyle birlik olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda "devlet benzeri" bir yapı kurmaya çalıştığını söyledi.17 Ekim 2018 Çarşamba 19:15
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova
Zaharova: ABD PKK devleti kuruyor
Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun endişe yaratmaya devam ettiğini vurgulayan Zaharova, "ABD'nin, PKK'lı müttefikleriyle bu bölgede devlet benzeri bir yapı kurmaya çalışıyor." diye konuştu.
Bu tür girişimlerin etkili olmadığını ve yerli nüfus nezdinde tepkilere neden olduğuna işaret eden Zaharova, "Rusya bu girişimlerden ötürü endişe duyuyor." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce Fransız yayın kuruluşlarına verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye'de PKK'yı kullandığını belirterek, "ABD, Suriye'de 'Kürdistan' projesiyle tehlikeli bir oyun oynuyor." demişti.
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