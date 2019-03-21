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"Kirli oyunlar milletin ördüğü duvardan geçemeyecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Bu kirli oyunlar, kapalı kapılar arkasında yapılan ittifaklar elbette bu milletin ördüğü duvardan geçemeyecektir"- "İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Diyarbakır'da, Eskişehir'de, Adana'da, Mersin'de ve birçok ilde Türkiye düşmanlarının belediye meclislerine, onların belediyeler aracılığıyla tekrar yönetim mekanizmalarına sokulmak istenildiği yapılara asla izin vermeyecek birlik ve beraberliğe ihtiyaç var"

21 Mart 2019 Perşembe 17:37
"Kirli oyunlar milletin ördüğü duvardan geçemeyecektir"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bu kirli oyunlar, kapalı kapılar arkasında yapılan ittifaklar elbette bu milletin ördüğü duvardan geçemeyecektir." dedi.

Karaaslan, partisinin Bafra Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç ile 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden ve onlara hediye dağıtan Karaaslan, down sendromlu bir kızı da evinde ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde de bulunan Karaaslan, Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısını gerçekleştiren kişinin sözde manifestosuna tepki gösterdi.

Sözde manifestoda Türkiye düşmanlığı olduğuna dikkati çeken Karaaslan, "O terör saldırısındaki silahın üzerinde yazan 600 yıllık kin göstermiştir ki bu yerel seçimler, yerel falan değil. Hain teröristin yazdığı sözde manifestoda Ayasofya'yı minarelerinden kurtarmak var. O sözde manifestoda Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var. Bugün özellikle mazlum coğrafyalarda umudunu Türkiye'ye bağlamış, güvenlik limanı olarak ülkemizi görmüş ve onlara uzanacak elin sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bilen nice Müslüman var." ifadesini kullandı.

Karaaslan, AK Parti olarak inandıkları doğrular üzerinde yürüdüklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bugün sadece sorumluluğumuzun Bafra'ya, Samsun'a karşı olmadığını görüyoruz. Bugün bu sorumluluğun Türkiye'yi aşan da anlamı var. Her yeni gün yüreğimizi dağlayan yeni bir acı ve gelişmeyle bu sorumluluk bize hatırlatılmaktadır. Biz bu sorumluluğu maalesef 15 Temmuz'da en derinde yaşadık. Ondan sonra omuz omuza verdik ve tekrar doğrulduk. Millet olarak bunu yüzyıllardır defalarca yapmayı bildik. Bu kirli oyunlar, kapalı kapılar arkasında yapılan ittifaklar elbette bu milletin ördüğü duvardan geçemeyecektir."

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayan Karaaslan, "İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Diyarbakır'da, Eskişehir'de, Adana'da, Mersin'de ve birçok ilde Türkiye düşmanlarının belediye meclislerine, onların belediyeler aracılığıyla tekrar yönetim mekanizmalarına sokulmak istenildiği yapılara asla izin vermeyecek birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Bu bir emanettir ve bu emaneti yüceltmek de bizim elimizdedir." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:37
  1. Ak Parti
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
  3. Dünya Down Sendromlular Günü
  4. Samsun
  5. seçim 2019

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