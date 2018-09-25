0553 313 94 23

Kirli oyun: ABD savaşı Tunus'a taşıdı!

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD’nin Tunus’a yaptığı ilk resmi askeri müdahale birçok kesim tarafından göz ardı edildi ancak bu hamle geleceğe dair önemli sinyaller veriyor.

25 Eylül 2018 Salı 00:27
Kirli oyun: ABD savaşı Tunus'a taşıdı!

Geçtiğimiz ay, bir ABD Afrika Komutası sözcüsü, “Görev ve Hedef” tarafından yapılan talep doğrultusunda verdiği rapor Amerikalı deniz piyadelerinin 2017 yılında adı verilmeyen bir Kuzey Afrika ülkesi sınırları içerisindeki yerel müttefiklerle birlikte El Kaide militanlarına ile ağır bir çatışmaya girdiğini doğruladı.

AFRICOM, çatışmada yer alan iki deniz piyadesine gösterdikleri cesaret nedeniyle madalya verildiğini doğrularken, “sınıflandırma sorunları, kuvvetlerin korunması ve diplomatik hassasiyet” kaygılarından dolayı çatışmanın yaşandığı bölge gibi detaylar vermekten kaçındı.

Çatışmanın deniz piyadelerinin bölgede üç gün süreli bir eğitim, danışmanlık ve yardım operasyonu nedeniyle bulunduğu sırada meydana geldiği söylenildi ancak açıklamanın ardından yapılan araştırma ve analizlere göre ABD’nin olaydaki dahli çok daha derin. Raporda anlatılan olayların, batı sınırlarında son yedi yıldır düşük seviyeli saldırılara maruz kalan Tunus’ta yaşanan olaylarla benzerlik gösterdiği tespit edildi.

"ABD ilk defa Tunus'ta kayıp verdi"

Elde edilen kanıtlar, söz konusu çatışmanın Cezayir sınırı yakınlarındaki Semmama Dağı’nda çıktığını ve bu çatışma sonucunda ABD’nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Tunus’ta ilk defa kayıp verdiğini gösteriyor.

Bu küçük çaplı bir çatışma olabilir, yine de 28 Şubat 2017’de yaşandığı AFRICOM tarafından doğrulanan bu olay akıllara Nijer’in Tongo Tongo bölgesinde 4 ABD komandosunun öldürüldüğü saldırıyı getiriyor. Nijer’deki çatışma sırasında DAEŞ’e bağlı militanlar 4 Amerikan askerinin yanı sıra 4 Nijer askerini de öldürmüştü.

ABD’nin bölgeki yerli güçleri El Kaide’nin Tunus kolu olan 'Ukbe bin Nafa Tugayları'na (KUBN) bağlı militanlara ateş açtı ve çıkan çatışmada bir militan öldürüldü. Sahadaki birlikler daha sonra, vaziyet gereği militanların dağıtılması için hava desteği talibinde bulundu. Militanlar bir süre sonra ABD-Tunus ortak gücününün arkasından dolaşarak etrafını sarmak için hamle yapınca deniz piyadeleri ateş açtı. Bir anda çatışmanın ortasında kalan ABD askerleri bu noktadan sonra bölgeye varan hava desteğine yardımcı oldu.

Helikopterdeki M60 makineli tüfeğini kullanan Tunuslu asker militanların açtığı ateş sonucunda iki isabet alıp yaralanınca bir deniz piyadesi makineli tüfeğin başına geçerek koruma ateşi sağladı ve aynı zamanda Tunuslu askere ilk müdahale yapıldı. Çatışma sonucunda 1 Tunus askeri ve bir de ABD deniz piyadesi yaralandı ve tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı zaman çıkan yerel haberlerde ABD askerlerinin dahli konuşulmadı.

Bir süre sonra Tunus güçleri bölgeyi kontrol altına alırken, bir adet Avusturya yapımı Steyr AUG piyade tüfeği, mühimmat ve diğer malzemeleri ele geçirdi. Biri Tunuslu diğeri de Cezayirli iki militan çatışmada öldürüldü. El Kaide’nin Kuzey Afrika kolu tarafından servis edilen biyografik bilgilere göre, çatışmada öldürülen Cezayirli militan on yıl önce Irak’ta El Kaide bünyesinde ABD'ye karşı savaşırken bir hava saldırısı sonucu yaralanmış ancak daha sonra tekrar sahalara dönmüş tecrübeli bir isimdi. Ancak El Kaide de militanın ölümünün ABD'li askerle bir ilgisi olduğu bilgisini vermemişti.

Tunus'ta 4 buçuk yıllık askeri varlık

ABD resmi olarak Tunus’ta son 4 buçuk yıldır askeri bir varlık bulunduruyor. Bu nedenle AFRICOM tarafından iddia edildiği gibi Semmama Dağı'nda yaşanan çatışmanın bölgede “danışmanlık” için tesadüfen bulunan askerler oradayken tesadüfen çıkması olasılığı çok aza iniyor.

Çatışmanın, geçtiğimiz dönemde militanları dağdaki üslerinden çıkarmak için başlatılan yoğun operasyonlar zincirinde çıkmış olma olasılığı daha yüksek. Söz konusu çatışmadan 11 gün önce, Semmama Dağı bölgesinde yürütülen başka bir operasyon esnasında çıkan çatışmada iki militan daha öldürülmüştü ancak ABD birliklerinin bu operasyonda yer alıp almadığı bilinmiyor.

Görev ve Hedef” tarafından Bilgi Edinme Hakkı Yasası doğrultusunda bir talep yapılmasaydı AFRICOM’un bu bilgileri kendi rızası ile halka açıp açmayacağı konusu ise açık bir soru işareti olarak kaldı. Yapılan talep doğrultusunda iki deniz piyadesinin Semmama Dağı'nda gösterdikleri cesaret nedeniyle ödül aldığı da ortaya çıkmış oldu.

2010 yılındaki devrim sonrasında, siyasi uzlaşma beklentileri, sallantıdaki bir ekonomi, değişim bekleyen bir halk ve artan güvenlik sorunlarının olduğu bir ortamda, bölgedeki örnek demokrasi olduğu için tüm gözler büyük beklentilerle Tunus’a çevrilmişti.

Bu bağlamda, ABD Tunus’un çalkantılı demokratik geçiş sürecini atlatması amacıyla 2014 ve 2017 yılları arasında sürekli artan bir şekilde Tunus ordusuna yardımlarda bulundu. Tunus bugün itibariyle Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinde Mısır’dan sonra ABD’nin en fazla yardım ettiği ikinci ülke konumuna geldi.

Ülkedeki ABD askeri varlığı ise, Pentagon’un Tunus’un batısındaki gözlerden uzak bir bölgeye düzinelerce özel operasyon birimini gönderdiği 2014 yılının Şubat ayından bu yana kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Tunuslu askerler ve beraberindeki Amerikalı askeri danışmanların çıktığı ortak operasyonların en az bir tanesinde Kasserine bölgesinde içinde çok sayıda militan bulunan bir üssün varlığı keşfedildi ve gözetleme yapıldı.

Geçtiğimiz yıllarda AFRICOM bünyesindeki Hava Kuvvetleri, Sigonella ve Pantelleria (İtalya) üslerinden kalkan uçaklarla Tunus’un birçok bölgesinde sık sık istihbarat, gözetleme ve izleme görevleri icra etti. 2015 yılının Mart ayındaki Bardo Müzesindeki saldırının ardından ABD kuvvetleri, Gafsa’daki Sidi Aich bölgesinde gerçekleştirilen ve KUBN’nin üst düzey militanlarının hedef alındığı bir anti-terör operasyonuna operasyonel yardım da sağladı. Bölgedeki operasyonlarda kullanılmak üzere personel ve SİHA’lar Bizerte’deki Sidi Ahmed Hava Üssü’nden de gönderildi.

Héni Nsaibia tarafından kaleme alınan bu yazıda kullanılan dil, akademik çalışmalara orjinal haliyle kaynaklık edebilmesi için olduğu gibi aktarılmıştır.

Kaynak: Mepa News, The National Interest

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 00:27
  1. AFRICOM
  2. Tunus
  3. ABD
  4. Ukbe bin Nafa Tugayları
  5. ABD-Tunus
  6. Tunus güçleri
  7. Pentagon
  8. ABD askeri varlığı
  9. Kuzey Afrika ve Sahel bölgesi
  10. ABD’nin en fazla yardım ettiği ikinci ülke
  11. Mısır
  12. Bilgi Edinme Hakkı Yasası
  13. Semmama Dağı
  14. ABD Afrika Komutası
  15. Kuzey Afrika ülkesi
  16. El Kaide
  17. Cezayir
  18. Nijer
  19. ABD askerleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaddafi'nin vasiyeti ortaya çıktı!
    1. Kaddafi'nin vasiyeti ortaya çıktı!
    2. Teröristbaşı Netanyahu'dan Rusya'ya..
    3. Piskoposları kızdırdı! "Papa..
    4. Rusya'dan 'İsrail' hamlesi! Hava..
    5. '2 puan yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz'
    6. Kirli oyun: ABD savaşı Tunus'a taşıdı!
    7. 5 terörist etkisiz hale getirildi!
    8. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi..
    9. Bingöl'de esrarengiz olay! Dumanlar..
    10. Meteoroloji uyardı! Fırtına geliyor!
    11. Nijerya'da Boko Haram operasyonu
    12. Konya'da 2 bina yıkılma tehlikesine..
    13. FIFA yılın futbolcusunu seçti
    14. Kış hazırlığı yapan teröristlere ağır..
    15. Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi
    16. Lübnanlı müzisyen Daline Jabbour..
    17. Kadıköy'deki holiganların kimliği..
    18. Kore Büyükelçisi Hong-Ghi: Koreliler..
    19. Moskova yönetimini uyardı: İsrail..
    20. Derbi sonrası gerginlik! Küfür sonrası..
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?